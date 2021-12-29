Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/avtomobili-1765969962.html
Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока
Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока - РИА Новости, 29.12.2021
Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока
Во Владивосток прибыло судно с неожиданным грузом. "Свежемороженые" автомобили из Японии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:52
2021-12-29T17:24
фото
владивосток
автомобили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765967817_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_b4a8416647244cea44278c6b260dae16.jpg
Во Владивосток прибыло судно с неожиданным грузом. "Свежемороженые" автомобили из Японии — в фотоленте Ria.ru.
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765967817_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_639cafc5ff23f123f799cd9c375b147e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, владивосток, автомобили
12:52 29.12.2021 (обновлено: 17:24 29.12.2021)
 

Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока

Читать ria.ru в
Во Владивосток прибыло судно с неожиданным грузом. "Свежемороженые" автомобили из Японии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Сухогруз Sun Rio зашел в приморский порт 27 декабря.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
1 из 8

Сухогруз Sun Rio зашел в приморский порт 27 декабря.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Палуба и груз, который на ней находился, оказались покрыты толстым слоем льда.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
2 из 8

Палуба и груз, который на ней находился, оказались покрыты толстым слоем льда.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Разгрузка легковых автомобилей с сухогруза Sun Rio.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
3 из 8

Разгрузка легковых автомобилей с сухогруза Sun Rio.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Скорее всего, на борт сухогруза, следовавшего из Японии, из-за волнения моря попала вода.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
4 из 8

Скорее всего, на борт сухогруза, следовавшего из Японии, из-за волнения моря попала вода.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Повсюду образовалась ледяная корка.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
5 из 8

Повсюду образовалась ледяная корка.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы разгрузить судно, автомобили пришлось "размораживать" горячей водой и реагентами.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
6 из 8

Чтобы разгрузить судно, автомобили пришлось "размораживать" горячей водой и реагентами.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Мужчина на борту сухогруза Sun Rio.

Мужчина на борту сухогруза Sun Rio, который прибыл в порт Владивостока с автомобилями, покрытыми толстым слоем льда
7 из 8

Мужчина на борту сухогруза Sun Rio.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Замороженные иномарки в порту Владивостока.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
8 из 8

Замороженные иномарки в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
 
ФотоВладивостокАвтомобили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
22:40Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства
Лента новостейМолния
Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят ИранХинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства