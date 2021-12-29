Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока
Сухогруз Sun Rio зашел в приморский порт 27 декабря.
Сухогруз Sun Rio зашел в приморский порт 27 декабря.
Палуба и груз, который на ней находился, оказались покрыты толстым слоем льда.
Палуба и груз, который на ней находился, оказались покрыты толстым слоем льда.
Разгрузка легковых автомобилей с сухогруза Sun Rio.
Разгрузка легковых автомобилей с сухогруза Sun Rio.
Скорее всего, на борт сухогруза, следовавшего из Японии, из-за волнения моря попала вода.
Скорее всего, на борт сухогруза, следовавшего из Японии, из-за волнения моря попала вода.
Повсюду образовалась ледяная корка.
Чтобы разгрузить судно, автомобили пришлось "размораживать" горячей водой и реагентами.
Чтобы разгрузить судно, автомобили пришлось "размораживать" горячей водой и реагентами.
Мужчина на борту сухогруза Sun Rio.
Замороженные иномарки в порту Владивостока.