https://ria.ru/20211229/avtomobili-1765969962.html

Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока

Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока - РИА Новости, 29.12.2021

Японское "мороженое": обледеневшие машины в порту Владивостока

Во Владивосток прибыло судно с неожиданным грузом. "Свежемороженые" автомобили из Японии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:52

2021-12-29T12:52

2021-12-29T17:24

фото

владивосток

автомобили

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Во Владивосток прибыло судно с неожиданным грузом. "Свежемороженые" автомобили из Японии — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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