https://ria.ru/20211229/avianostsy-1765926774.html

США оставили авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации с Украиной

США оставили авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации с Украиной - РИА Новости, 29.12.2021

США оставили авианосную группу в Средиземноморье из-за ситуации с Украиной

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море, отложив его перебазирование на Ближний Восток на фоне... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:07

2021-12-29T03:07

2021-12-29T05:33

в мире

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сша

ближний восток

ллойд остин

вашингтон

россия

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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море, отложив его перебазирование на Ближний Восток на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Украины, подтвердил РИА Новости представитель американских военных.По данным профильного издания USNI News, авианосная ударная группа сейчас находится между Италией и Грецией, вместо того чтобы совершать переход по Суэцкому каналу в зону ответственности Центрального командования США.Изменение графика отражает потребность в постоянном присутствии в Европе и необходимо для того, чтобы "заверить наших союзников и партнеров в нашей приверженности коллективной обороне", закючил он.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовится к военным действиям против Украины. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по суверенной территории страны не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20211228/unizhenie-1765885279.html

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сша

ближний восток

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в мире, украина, сша, ближний восток, ллойд остин, вашингтон, россия