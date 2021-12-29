https://ria.ru/20211229/avianosets-1766012794.html

В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой

В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой - РИА Новости, 29.12.2021

В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой

Любые активности такого рода как решение США оставить свой авианосец в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины представляют непосредственную угрозу... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:01

2021-12-29T15:01

2021-12-29T15:01

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средиземное море

ллойд остин

дмитрий новиков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Любые активности такого рода как решение США оставить свой авианосец в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины представляют непосредственную угрозу для России, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море, отложив его перебазирование на Ближний Восток на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Украины, подтвердил РИА Новости представитель американских военных."Это представляет для России угрозу, поскольку НАТО является крупнейшей военизированной структурой и официально провозглашает в своих доктринальных документах Российскую Федерацию одной из своих главных угроз. То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США. А США является, как известно, политическим и военным лидером в блоке НАТО. Поэтому любая такая активность представляет для России прямую, непосредственную угрозу", - сказал РИА Новости Новиков.США и их союзники подозревают Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Россия отвергает западные обвинения и предлагает начать переговоры о дополнительных гарантиях безопасности в Европе.

https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html

https://ria.ru/20211227/sverkhderzhava-1765611136.html

сша

средиземное море

россия

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в мире, сша, нато, госдума рф, средиземное море, ллойд остин, дмитрий новиков, россия