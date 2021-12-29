В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой
Депутат Новиков назвал решение США оставить авианосец в Средиземном море прямой угрозой
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Любые активности такого рода как решение США оставить свой авианосец в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины представляют непосредственную угрозу для России, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море, отложив его перебазирование на Ближний Восток на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Украины, подтвердил РИА Новости представитель американских военных.
27 декабря, 21:32В США заговорили о войне с Россией из-за одной детали
"Это представляет для России угрозу, поскольку НАТО является крупнейшей военизированной структурой и официально провозглашает в своих доктринальных документах Российскую Федерацию одной из своих главных угроз. То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США. А США является, как известно, политическим и военным лидером в блоке НАТО. Поэтому любая такая активность представляет для России прямую, непосредственную угрозу", - сказал РИА Новости Новиков.
США и их союзники подозревают Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Россия отвергает западные обвинения и предлагает начать переговоры о дополнительных гарантиях безопасности в Европе.
27 декабря, 10:48В США указали на критическую ошибку в отношениях с Россией