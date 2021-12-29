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В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой
В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой - РИА Новости, 29.12.2021
В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой
Любые активности такого рода как решение США оставить свой авианосец в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины представляют непосредственную угрозу... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:01
2021-12-29T15:01
в мире
сша
нато
госдума рф
средиземное море
ллойд остин
дмитрий новиков
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Любые активности такого рода как решение США оставить свой авианосец в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины представляют непосредственную угрозу для России, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море, отложив его перебазирование на Ближний Восток на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Украины, подтвердил РИА Новости представитель американских военных."Это представляет для России угрозу, поскольку НАТО является крупнейшей военизированной структурой и официально провозглашает в своих доктринальных документах Российскую Федерацию одной из своих главных угроз. То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США. А США является, как известно, политическим и военным лидером в блоке НАТО. Поэтому любая такая активность представляет для России прямую, непосредственную угрозу", - сказал РИА Новости Новиков.США и их союзники подозревают Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Россия отвергает западные обвинения и предлагает начать переговоры о дополнительных гарантиях безопасности в Европе.
https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html
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сша
средиземное море
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в мире, сша, нато, госдума рф, средиземное море, ллойд остин, дмитрий новиков, россия
15:01 29.12.2021
 
В Госдуме назвали решение США оставить авианосец в Средиземном море угрозой

Депутат Новиков назвал решение США оставить авианосец в Средиземном море прямой угрозой

© Фото : Ministry of defenceАвианосец ВМС США Harry Truman
Авианосец ВМС США Harry Truman - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Ministry of defence
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Любые активности такого рода как решение США оставить свой авианосец в Средиземном море из-за напряженности вокруг Украины представляют непосредственную угрозу для России, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков.
Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить авианосец "Гарри Трумэн" в Средиземном море, отложив его перебазирование на Ближний Восток на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Украины, подтвердил РИА Новости представитель американских военных.
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"Это представляет для России угрозу, поскольку НАТО является крупнейшей военизированной структурой и официально провозглашает в своих доктринальных документах Российскую Федерацию одной из своих главных угроз. То же самое касается и стратегических документов, которые появляются в Вашингтоне по линии администрации США. А США является, как известно, политическим и военным лидером в блоке НАТО. Поэтому любая такая активность представляет для России прямую, непосредственную угрозу", - сказал РИА Новости Новиков.
США и их союзники подозревают Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Россия отвергает западные обвинения и предлагает начать переговоры о дополнительных гарантиях безопасности в Европе.
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В миреСШАНАТОГосдума РФСредиземное мореЛлойд ОстинДмитрий НовиковРоссия
 
 
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