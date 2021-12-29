https://ria.ru/20211229/aviakompaniya-1766060524.html

Авиакомпания "Россия" открывает полеты в Любляну и Загреб из Пулково

Авиакомпания "Россия" открывает полеты в Любляну и Загреб из Пулково - РИА Новости, 29.12.2021

Авиакомпания "Россия" открывает полеты в Любляну и Загреб из Пулково

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с конца января 2022 года открывает грузопассажирские рейсы из Санкт-Петербурга в Любляну (Словения) и Загреб... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:23

2021-12-29T18:23

2021-12-29T18:23

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с конца января 2022 года открывает грузопассажирские рейсы из Санкт-Петербурга в Любляну (Словения) и Загреб (Хорватия), сообщает компания.Полеты в столицу Словении начнут выполняться с 22 января один раз в неделю по субботам, в столицу Хорватии — с 23 января по воскресеньям. На маршрутных линиях будут эксплуатироваться комфортабельные воздушные суда Airbus A320.Согласно расписанию, в Любляну самолеты "России" будут вылетать из аэропорта Пулково по субботам в 10:00 и прибывать в столицу Словении в 11:05. Обратные рейсы будут отправляться в 12:05 и прибывать в Санкт-Петербург в 17:10. В Загреб из Пулково можно будет отправиться в 11:05. Самолеты будут приземляться в аэропорту столицы Хорватии в 12:15. Обратные рейсы будут отправляться в 13:15 и прибывать в Санкт-Петербург в 17:55. Время указано местное для каждого аэропорта.Авиакомпания напоминает о необходимости соблюдения правил перелета в условиях действующих эпидемиологических ограничений. При планировании поездки за рубеж необходимо внимательно ознакомиться с актуальной информацией о действующих правилах и ограничениях при въезде в страну назначения на официальном сайте посольства, консульства, Министерства иностранных дел или на сайте компании. Ваэропорту и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски), которые не разрешается снимать в течении всего полета.Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Является крупнейшим эксплуатантом самолетов отечественного производства Superjet 100 и широкофюзеляжных Boeing 747-400. Также во флоте "России" полеты совершают лайнеры семейства Airbus A320, Boeing 737, Boeing 777. "Россия" участвует в международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travel и отмечена знаком "Безопасное гостеприимство в Санкт-Петербурге / Safe Travels SPB". Авиакомпания является лидером среди российских авиаперевозчиков по уровню безопасности полетов по версии немецкого исследовательского центра JACDEC, получила максимальную оценку по безопасности среди авиакомпаний мира по версии международного рейтингового агентства Airline Ratings, заняла лидирующее место среди отечественных перевозчиков в международном рейтинге Safe Travel Score.

https://ria.ru/20211117/rossiya-1759504419.html

https://ria.ru/20210826/pitanie-1747379536.html

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