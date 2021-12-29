https://ria.ru/20211229/artist-1765958401.html

Матери погибшего артиста Большого театра выплатят еще один миллион рублей

Матери погибшего артиста Большого театра выплатят еще один миллион рублей - РИА Новости, 29.12.2021

Матери погибшего артиста Большого театра выплатят еще один миллион рублей

Фонд социального страхования России выплатит один миллион рублей матери артиста Евгения Кулеша, погибшего при падении декорации в Большом театре, сообщил РИА... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:23

2021-12-29T11:23

2021-12-29T11:23

культура

большой театр

новости культуры

россия

евгений кулеш

происшествия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фонд социального страхования России выплатит один миллион рублей матери артиста Евгения Кулеша, погибшего при падении декорации в Большом театре, сообщил РИА Новости ее адвокат Андрей Алёшкин."Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери погибшего артиста ещё один миллион рублей. Хочу поблагодарить за данное решение всех причастных, это правильное решение в интересах матери", - сказал Алёшкин.Ранее мать Кулеша получила компенсацию в 1,5 миллиона рублей от фонда Большого театра.На прошлой неделе Алешкин сообщил, что госинспекция по труду Москвы признала Кулеша виновным в инциденте, поскольку артист находился на производстве в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Большой театр эту информацию не прокомментировал.Трагедия произошла в октябре во время спектакля "Садко" на исторической сцене Большого театра. Как отмечали в пресс-службе театра, спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала.Кулеш был артистом мимического ансамбля Большого театра – актеров, которые привлекаются к массовым сценам опер и балетов.После случившегося Следственный комитет и прокуратура сообщали о начале проверок обстоятельств ЧП, однако пока неизвестно, к какому выводу пришли правоохранительные ведомства.

https://ria.ru/20211220/teatr-1764571379.html

https://ria.ru/20211010/zritel-1753849060.html

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большой театр, новости культуры, россия, евгений кулеш, происшествия