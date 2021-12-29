https://ria.ru/20211229/antiprivivochniki-1766092612.html
Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами - РИА Новости, 29.12.2021
Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
Медики, которые выступают против вакцинации от коронавируса, "уже не врачи", заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T23:58
2021-12-29T23:58
2021-12-29T23:58
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Медики, которые выступают против вакцинации от коронавируса, "уже не врачи", заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Костин сообщил в среду на брифинге, что в регионе COVID-19 выявлен с начала пандемии у 2365 беременных и рожениц, из них в сейчас в стационарах находится 21 пациентка, одна в крайне тяжелом состоянии, две в тяжелом, 13 в среднетяжелом и пять в удовлетворительном."Привитых там нет (среди госпитализированных), можем пройти за руку, с каждой поговорить, и каждая скажет, что сделала большую глупость, что слушала соседку, а не врача. Те врачи, которые говорят, что не надо прививаться, - это страшное дело, ну я считаю, что это уже не врачи на сегодняшний момент", - сказал министр.Он подчеркнул, что беременным необходимо вовремя прививаться от коронавируса, чтобы снизить риск негативных последствий."Мы неоднократно говорили, что беременные после 22 недель просто обязаны - если они любят своего ребенка, если они любят свою семью, не хотят папу оставить с ребенком до конца жизни - привиться. Еще раз это повторю: у вас есть время, у нас есть возможности, подумайте", - добавил Костин.
https://ria.ru/20211223/sertifikaty-1765087293.html
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общество, саратовская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
Глава саратовского минздрава Костин считает, что медики-антипрививочники - "уже не врачи"
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Медики, которые выступают против вакцинации от коронавируса
, "уже не врачи", заявил министр здравоохранения Саратовской области
Олег Костин.
Костин сообщил в среду на брифинге, что в регионе COVID-19 выявлен с начала пандемии у 2365 беременных и рожениц, из них в сейчас в стационарах находится 21 пациентка, одна в крайне тяжелом состоянии, две в тяжелом, 13 в среднетяжелом и пять в удовлетворительном.
"Привитых там нет (среди госпитализированных), можем пройти за руку, с каждой поговорить, и каждая скажет, что сделала большую глупость, что слушала соседку, а не врача. Те врачи, которые говорят, что не надо прививаться, - это страшное дело, ну я считаю, что это уже не врачи на сегодняшний момент", - сказал министр.
Он подчеркнул, что беременным необходимо вовремя прививаться от коронавируса, чтобы снизить риск негативных последствий.
"Мы неоднократно говорили, что беременные после 22 недель просто обязаны - если они любят своего ребенка, если они любят свою семью, не хотят папу оставить с ребенком до конца жизни - привиться. Еще раз это повторю: у вас есть время, у нас есть возможности, подумайте", - добавил Костин.