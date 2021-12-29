https://ria.ru/20211229/amerikantsy-1765930810.html

Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев

Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев - РИА Новости, 29.12.2021

Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида напоминанием о том, что обоих... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T06:42

2021-12-29T06:42

2021-12-29T09:51

в мире

сша

вашингтон (город)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

роман селезнев

пол уилан

россия

тревор рид

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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида напоминанием о том, что обоих американцев арестовали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в Штатах по надуманным предлогам.Пост в Twitter, размещенный в ответ на слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, дипломаты сопроводили хэштегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезневу и Виктору Буту, отбывающим сроки в американских тюрьмах.Прайс отметил третью годовщину задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".Уилана приговорили к 16-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности.Риду в прошлом году дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными".

https://ria.ru/20211126/ssha-1760942523.html

сша

вашингтон (город)

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роман селезнев, пол уилан, россия, тревор рид