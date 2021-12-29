06:42 29.12.2021 (обновлено: 09:51 29.12.2021)
Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев
Посольство России ответило Госдепу США на призыв освободить американцев Уилана и Рида
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида напоминанием о том, что обоих американцев арестовали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в Штатах по надуманным предлогам.
Пост в Twitter, размещенный в ответ на слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, дипломаты сопроводили хэштегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезневу и Виктору Буту, отбывающим сроки в американских тюрьмах.
"Позвольте напомнить пресс-секретарю Госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений", — сказано в англоязычной публикации.
Прайс отметил третью годовщину задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".
Уилана приговорили к 16-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности.
Риду в прошлом году дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными".
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