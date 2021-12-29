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Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев
Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев - РИА Новости, 29.12.2021
Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев
Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида напоминанием о том, что обоих... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T06:42
2021-12-29T09:51
в мире
сша
вашингтон (город)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
роман селезнев
пол уилан
россия
тревор рид
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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида напоминанием о том, что обоих американцев арестовали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в Штатах по надуманным предлогам.Пост в Twitter, размещенный в ответ на слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, дипломаты сопроводили хэштегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезневу и Виктору Буту, отбывающим сроки в американских тюрьмах.Прайс отметил третью годовщину задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".Уилана приговорили к 16-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности.Риду в прошлом году дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными".
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в мире, сша, вашингтон (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), роман селезнев, пол уилан, россия, тревор рид
06:42 29.12.2021 (обновлено: 09:51 29.12.2021)
 
Посольство России ответило Госдепу на призыв освободить двух американцев

Посольство России ответило Госдепу США на призыв освободить американцев Уилана и Рида

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв Госдепартамента США освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида напоминанием о том, что обоих американцев арестовали при совершении серьезных преступлений, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в Штатах по надуманным предлогам.
Пост в Twitter, размещенный в ответ на слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, дипломаты сопроводили хэштегами с требованием свободы Константину Ярошенко, Роману Селезневу и Виктору Буту, отбывающим сроки в американских тюрьмах.

"Позвольте напомнить пресс-секретарю Госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П. Уилан и Т. Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений", — сказано в англоязычной публикации.

Прайс отметил третью годовщину задержания Уилана заявлением о том, что Россия должна освободить его и Рида "без предварительных условий и незамедлительно, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями".
Уилана приговорили к 16-летнему заключению по обвинению в шпионаже. Российские правоохранительные органы считают, что он пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ФСБ. Американец настаивает на своей невиновности.
Риду в прошлом году дали девять лет колонии за применение насилия к московским полицейским, которые везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными".
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 17:56
Посол США навестил в колонии осужденного за шпионаж Уилана
 
В миреСШАВашингтон (город)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Роман СелезневПол УиланРоссияТревор Рид
 
 
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