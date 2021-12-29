https://ria.ru/20211229/amenhotep-1765847313.html

Ученые узнали, каким был фараон Аменхотеп I, живший три тысячи лет назад

Ученые узнали, каким был фараон Аменхотеп I, живший три тысячи лет назад - РИА Новости, 29.12.2021

Ученые узнали, каким был фараон Аменхотеп I, живший три тысячи лет назад

Эксперты из Каирского университета с помощью компьютерной томографии смогли выяснить, как примерно выглядел фараон Аменхотеп I, живший около трех тысяч лет... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:32

2021-12-29T03:32

2021-12-29T12:45

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты из Каирского университета с помощью компьютерной томографии смогли выяснить, как примерно выглядел фараон Аменхотеп I, живший около трех тысяч лет назад, сообщает Daily Mail. По информации издания, саркофаг с мумией обнаружили еще в XIX веке. При этом вскрыть его египтологи не решались. И дело было не в проклятиях. Образец настолько хорошо сохранился, что нарушать его целостность ученые не захотели.Теперь же с помощью КТ исследователи смогли создать трехмерные модели человека, спрятанного под повязками, и узнать, каким он был."Виртуально сняв с мумии маску и бинты, мы подробно изучили тело, — прокомментировала профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим. — Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Его рост составлял около 170 сантиметров, а еще он был обрезан и имел хорошие зубы".На теле фараона эксперты нашли 30 амулетов и уникальный золотой пояс с бусинами из того же металла. Они полагают, что Аменхотеп I был похож на своего отца — у него тоже был узкие нос и подбородок, вьющиеся волосы и слегка выступающие вперед верхние зубы. Мумификаторы также не удалили мозг и сердце.От чего умер правитель, остается неизвестным.Останки фараона перезахоронили спустя столетия после его смерти. Это сделали верховные жрецы XXI династии. Исследовав древние иероглифы, ученые установили, что священники в то время часто восстанавливали и хоронили мумии из более ранних династий, чтобы сохранить их после набегов воров.

https://ria.ru/20211209/slave-1762805959.html

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египет, археология, новости культуры