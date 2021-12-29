Ученые узнали, каким был фараон Аменхотеп I, живший три тысячи лет назад

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты из Каирского университета с помощью компьютерной томографии смогли выяснить, как примерно выглядел фараон Аменхотеп I, живший около трех тысяч лет назад, сообщает Daily Mail. По информации издания, саркофаг с мумией обнаружили еще в XIX веке. При этом вскрыть его египтологи не решались. И дело было не в проклятиях. Образец настолько хорошо сохранился, что нарушать его целостность ученые не захотели.Теперь же с помощью КТ исследователи смогли создать трехмерные модели человека, спрятанного под повязками, и узнать, каким он был."Виртуально сняв с мумии маску и бинты, мы подробно изучили тело, — прокомментировала профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим. — Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Его рост составлял около 170 сантиметров, а еще он был обрезан и имел хорошие зубы".На теле фараона эксперты нашли 30 амулетов и уникальный золотой пояс с бусинами из того же металла. Они полагают, что Аменхотеп I был похож на своего отца — у него тоже был узкие нос и подбородок, вьющиеся волосы и слегка выступающие вперед верхние зубы. Мумификаторы также не удалили мозг и сердце.От чего умер правитель, остается неизвестным.Останки фараона перезахоронили спустя столетия после его смерти. Это сделали верховные жрецы XXI династии. Исследовав древние иероглифы, ученые установили, что священники в то время часто восстанавливали и хоронили мумии из более ранних династий, чтобы сохранить их после набегов воров.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты из Каирского университета с помощью компьютерной томографии смогли выяснить, как примерно выглядел фараон Аменхотеп I, живший около трех тысяч лет назад, сообщает Daily Mail.
По информации издания, саркофаг с мумией обнаружили еще в XIX веке. При этом вскрыть его египтологи не решались. И дело было не в проклятиях. Образец настолько хорошо сохранился, что нарушать его целостность ученые не захотели.
Теперь же с помощью КТ исследователи смогли создать трехмерные модели человека, спрятанного под повязками, и узнать, каким он был.
"Виртуально сняв с мумии маску и бинты, мы подробно изучили тело, — прокомментировала профессор радиологии в Каирском университете Сахар Салим. — Аменхотепу I было около 35 лет, когда он умер. Его рост составлял около 170 сантиметров, а еще он был обрезан и имел хорошие зубы".
CC BY 4.0 / 2021 Saleem and Hawass / Изображение головы мумии Аменхотепа I
На теле фараона эксперты нашли 30 амулетов и уникальный золотой пояс с бусинами из того же металла. Они полагают, что Аменхотеп I был похож на своего отца — у него тоже был узкие нос и подбородок, вьющиеся волосы и слегка выступающие вперед верхние зубы. Мумификаторы также не удалили мозг и сердце.
От чего умер правитель, остается неизвестным.
"Мы не смогли найти ран или других патологий, вызванных болезнью, чтобы установить причину смерти. Единственное, мы обнаружили многочисленные посмертные увечья. Их предположительно нанесли расхитителями гробниц после его первого захоронения", — добавила Салим.
Останки фараона перезахоронили спустя столетия после его смерти. Это сделали верховные жрецы XXI династии. Исследовав древние иероглифы, ученые установили, что священники в то время часто восстанавливали и хоронили мумии из более ранних династий, чтобы сохранить их после набегов воров.
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