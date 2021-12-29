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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/alpinisty-1765995497.html
Запросившие помощи в горах КБР альпинисты продолжили движение
Запросившие помощи в горах КБР альпинисты продолжили движение - РИА Новости, 29.12.2021
Запросившие помощи в горах КБР альпинисты продолжили движение
Группа альпинистов, запросившая помощь в горах Кабардино-Балкарии, продолжает движение, судя по GPS-координатам, они направляются к селению Верхняя Балкария,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:53
2021-12-29T14:02
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
туризм
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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НАЛЬЧИК, 29 дек – РИА Новости. Группа альпинистов, запросившая помощь в горах Кабардино-Балкарии, продолжает движение, судя по GPS-координатам, они направляются к селению Верхняя Балкария, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.В 09.40 мск в среду поступило сообщение, что зарегистрированная группа из семи туристов из Московской области подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Что именно произошло с альпинистами, пока неизвестно. Примерное местонахождение альпинистов - в районе Безенги, связи с ними пока нет. Чтобы добраться до предполагаемого местонахождения группы, спасателям нужно несколько часов. В составе группы находятся пять мужчин и две женщины."Судя по GPS-координатам, которые приходят от них, группа продолжает движение, они идут к селению Верхняя Балкария. Что с ними произошло, пока так и неизвестно, мобильной связи с ними нет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
13:53 29.12.2021 (обновлено: 14:02 29.12.2021)
 
Запросившие помощи в горах КБР альпинисты продолжили движение

Запросившие помощи в горах КБР альпинисты, судя по координатам, продолжают движение

© Радио Sputnik Наталия НерсесянКавказские горы
Кавказские горы - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Радио Sputnik Наталия Нерсесян
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 дек – РИА Новости. Группа альпинистов, запросившая помощь в горах Кабардино-Балкарии, продолжает движение, судя по GPS-координатам, они направляются к селению Верхняя Балкария, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
В 09.40 мск в среду поступило сообщение, что зарегистрированная группа из семи туристов из Московской области подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Что именно произошло с альпинистами, пока неизвестно. Примерное местонахождение альпинистов - в районе Безенги, связи с ними пока нет. Чтобы добраться до предполагаемого местонахождения группы, спасателям нужно несколько часов. В составе группы находятся пять мужчин и две женщины.
"Судя по GPS-координатам, которые приходят от них, группа продолжает движение, они идут к селению Верхняя Балкария. Что с ними произошло, пока так и неизвестно, мобильной связи с ними нет", - сказал собеседник агентства.
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25 сентября, 16:07
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ТуризмПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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