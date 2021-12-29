https://ria.ru/20211229/alpinisty-1765992276.html
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР - РИА Новости, 29.12.2021
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР
Пять мужчин и две женщины находятся в составе группы альпинистов из Подмосковья, запросившей помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, заявили в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:05
2021-12-29T14:05
2021-12-29T14:05
туризм
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 29 дек – РИА Новости. Пять мужчин и две женщины находятся в составе группы альпинистов из Подмосковья, запросившей помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, заявили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.В 09.40 мск в среду поступило сообщение, что зарегистрированная группа из семи туристов из Московской области подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Что именно произошло с альпинистами, пока неизвестно. Примерное местонахождение туристов – в районе Безенги, связи с ними пока нет. Чтобы добраться до группы, спасателям нужно несколько часов.
https://ria.ru/20211229/alpinisty-1765955132.html
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черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туристы, туризм
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР
Пять мужчин и две женщины находятся в группе альпинистов, запросивших помощь в горах КБР