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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/alpinisty-1765992276.html
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР - РИА Новости, 29.12.2021
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР
Пять мужчин и две женщины находятся в составе группы альпинистов из Подмосковья, запросившей помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, заявили в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:05
2021-12-29T14:05
туризм
черекский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
новости - туризм
туристы
туризм
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НАЛЬЧИК, 29 дек – РИА Новости. Пять мужчин и две женщины находятся в составе группы альпинистов из Подмосковья, запросившей помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, заявили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.В 09.40 мск в среду поступило сообщение, что зарегистрированная группа из семи туристов из Московской области подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Что именно произошло с альпинистами, пока неизвестно. Примерное местонахождение туристов – в районе Безенги, связи с ними пока нет. Чтобы добраться до группы, спасателям нужно несколько часов.
https://ria.ru/20211229/alpinisty-1765955132.html
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черекский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, туристы, туризм
14:05 29.12.2021
 
Спасатели сообщили состав группы альпинистов, запросивших помощь в КБР

Пять мужчин и две женщины находятся в группе альпинистов, запросивших помощь в горах КБР

© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-БалкарииСпасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России
Спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 29 дек – РИА Новости. Пять мужчин и две женщины находятся в составе группы альпинистов из Подмосковья, запросившей помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, заявили в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.
В 09.40 мск в среду поступило сообщение, что зарегистрированная группа из семи туристов из Московской области подала сигнал SOS c указанием GPS-координат.
На поисково-спасательные работы в Черекское ущелье выдвинулись шестеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Что именно произошло с альпинистами, пока неизвестно. Примерное местонахождение туристов – в районе Безенги, связи с ними пока нет. Чтобы добраться до группы, спасателям нужно несколько часов.
Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
11:10
Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии
 
ТуризмЧерекский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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