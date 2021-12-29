https://ria.ru/20211229/alpinisty-1765955132.html
Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии
Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 29.12.2021
Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии
Альпинисты из Подмосковья, находящиеся в Черекском районе Кабардино-Балкарии, попросили о помощи, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:10
2021-12-29T11:10
2021-12-29T13:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
московская область (подмосковье)
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
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НАЛЬЧИК, 29 дек — РИА Новости. Альпинисты из Подмосковья, находящиеся в Черекском районе Кабардино-Балкарии, попросили о помощи, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС."В 09:40 мск в среду поступило сообщение, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат", — говорится в релизе.Примерное местонахождение пропавших — район Безенги, туда выдвинулись четверо сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, дорога займет несколько часов. Связи с альпинистами, среди которых пятеро мужчин и две женщины, пока нет.Отмечается, что группа зарегистрировала свой маршрут, поход должен был завершиться 9 января. Что именно произошло, пока не известно.Позже появилась информация, что, судя по координатам, туристы продолжают движение.
https://ria.ru/20211228/uschele-1765849446.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, московская область (подмосковье), кабардино-балкарская республика (кбр), россия
11:10 29.12.2021 (обновлено: 13:52 29.12.2021)
Семеро альпинистов запросили помощь в горах Кабардино-Балкарии
Группа из семерых подмосковных альпинистов запросила помощь в горах Кабардино-Балкарии