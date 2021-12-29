https://ria.ru/20211229/afganistan-1766005380.html

Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов, заявили МИД

Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов, заявили МИД - РИА Новости, 29.12.2021

Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов, заявили МИД

Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане, но постепенно де-факто уже происходит их признание в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:41

2021-12-29T14:41

2021-12-29T14:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

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афганистан

владимир путин

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане, но постепенно де-факто уже происходит их признание в мире, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Я не могу решать за президента (РФ Владимира) Путина. Когда мы почувствуем, что какая-то необходимая критическая качественная масса шагов выполнена талибами, мы, естественно, поставим такой вопрос перед СБ ООН. В этом смысле президент говорил, что мы не собираемся это делать в одностороннем порядке. Мы будем обсуждать, и если члены СБ будут настроены конструктивно, то этот вопрос решится. Мы сторонники того, чтобы решать все вместе. Пока других идей нет", - сказал Кабулов.Вместе с тем, он отметил, что, по его мнению, "политическое признание было бы больше символическим политическим актом"."Де-факто признание, как вы видите, уже, по сути, происходит: делегация талибов участвовала в представительной встрече Московского формата здесь, у нас, имела возможность напрямую общаться с десятью странами региона. В Исламабаде была чрезвычайная сессия совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, куда талибы были тоже приглашены и имели возможность выступить и изложить свою точку зрения. Заодно хорошо, что весь исламский мир высказал свою точку зрения на проводимую талибами внутреннюю политику в ее религиозной части", - пояснил Кабулов.По его словам, "процесс признания происходит исподволь и постепенно".Ранее президент России Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Тем не менее, возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать определенной тревоги и опасений, добавил президент. Россия, заключил он, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211229/afganistan-1765987387.html

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