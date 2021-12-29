Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211229/afganistan-1766005380.html
Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов, заявили МИД
Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов, заявили МИД - РИА Новости, 29.12.2021
Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов, заявили МИД
Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане, но постепенно де-факто уже происходит их признание в... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:41
2021-12-29T14:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
азия
афганистан
владимир путин
организация исламского сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_0:5:2911:1642_1920x0_80_0_0_81d554b743364e87152b5387da79cb8d.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане, но постепенно де-факто уже происходит их признание в мире, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Я не могу решать за президента (РФ Владимира) Путина. Когда мы почувствуем, что какая-то необходимая критическая качественная масса шагов выполнена талибами, мы, естественно, поставим такой вопрос перед СБ ООН. В этом смысле президент говорил, что мы не собираемся это делать в одностороннем порядке. Мы будем обсуждать, и если члены СБ будут настроены конструктивно, то этот вопрос решится. Мы сторонники того, чтобы решать все вместе. Пока других идей нет", - сказал Кабулов.Вместе с тем, он отметил, что, по его мнению, "политическое признание было бы больше символическим политическим актом"."Де-факто признание, как вы видите, уже, по сути, происходит: делегация талибов участвовала в представительной встрече Московского формата здесь, у нас, имела возможность напрямую общаться с десятью странами региона. В Исламабаде была чрезвычайная сессия совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, куда талибы были тоже приглашены и имели возможность выступить и изложить свою точку зрения. Заодно хорошо, что весь исламский мир высказал свою точку зрения на проводимую талибами внутреннюю политику в ее религиозной части", - пояснил Кабулов.По его словам, "процесс признания происходит исподволь и постепенно".Ранее президент России Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Тем не менее, возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать определенной тревоги и опасений, добавил президент. Россия, заключил он, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211229/afganistan-1765987387.html
азия
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_be6e425a7894c2b4693cd1df49ca31ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, талибан, азия, афганистан, владимир путин, организация исламского сотрудничества, замир кабулов, россия, мохаммад хасан ахунд
14:41 29.12.2021
 
Россия не будет в одностороннем порядке признавать талибов, заявили МИД

Спецпредставитель президента Кабулов: в мире постепенно происходит признание талибов

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия не будет в одностороннем порядке признавать власть талибов (движение "Талибан"*) в Афганистане, но постепенно де-факто уже происходит их признание в мире, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Я не могу решать за президента (РФ Владимира) Путина. Когда мы почувствуем, что какая-то необходимая критическая качественная масса шагов выполнена талибами, мы, естественно, поставим такой вопрос перед СБ ООН. В этом смысле президент говорил, что мы не собираемся это делать в одностороннем порядке. Мы будем обсуждать, и если члены СБ будут настроены конструктивно, то этот вопрос решится. Мы сторонники того, чтобы решать все вместе. Пока других идей нет", - сказал Кабулов.
Боец Талибана* патрулирует улицу в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
13:24Захват власти в Афганистане талибами
Талибы рассчитывают, что Россия продолжит помогать Афганистану
Вместе с тем, он отметил, что, по его мнению, "политическое признание было бы больше символическим политическим актом".
"Де-факто признание, как вы видите, уже, по сути, происходит: делегация талибов участвовала в представительной встрече Московского формата здесь, у нас, имела возможность напрямую общаться с десятью странами региона. В Исламабаде была чрезвычайная сессия совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, куда талибы были тоже приглашены и имели возможность выступить и изложить свою точку зрения. Заодно хорошо, что весь исламский мир высказал свою точку зрения на проводимую талибами внутреннюю политику в ее религиозной части", - пояснил Кабулов.
По его словам, "процесс признания происходит исподволь и постепенно".
"Мы особо не зацикливаемся на признании или непризнании. У нас, фактически, работает полноформатное российское посольство. И оно не одиноко - семь посольств работают, и еще три-четыре на подходе. Такими отдельными мелкими шагами признание де-факто уже происходит", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря на большой на пресс-конференции о талибах, заявил, что в вопросе их признания надо исходить из реалий и того, что силы, которые оказались во главе Афганистана, будут ориентироваться на представление в руководстве страны всех этнических групп. Тем не менее, возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать определенной тревоги и опасений, добавил президент. Россия, заключил он, будет стремиться к тому, чтобы решение о признании правительства талибов было консолидированным.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
8 сентября, 12:30Инфографика
Кто руководил Афганистаном до талибов и насколько светскими были режимы
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАзияАфганистанВладимир ПутинОрганизация исламского сотрудничестваЗамир КабуловРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
23:10Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
23:03Премьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалиции
22:50Белый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят Иран
22:40Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства
Лента новостейМолния
Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвоеПремьер Ирака подтвердил вывод боевых частей международной коалицииБелый дом не исключил, что Путин и Байден 30 декабря обсудят ИранХинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства