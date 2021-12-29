https://ria.ru/20211229/afganistan-1766003094.html

В Кабуле женщины вышли на протест из-за заморозки афганских активов

В Кабуле женщины вышли на протест из-за заморозки афганских активов - РИА Новости, 29.12.2021

В Кабуле женщины вышли на протест из-за заморозки афганских активов

Женщины вышли на акцию протеста в среду в столице Афганистана Кабуле из-за тяжелой экономической ситуации в стране, голода и заморозки госактивов, передает... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:32

2021-12-29T14:32

2021-12-29T14:41

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

захват власти в афганистане талибами

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КАБУЛ, 29 дек – РИА Новости. Женщины вышли на акцию протеста в среду в столице Афганистана Кабуле из-за тяжелой экономической ситуации в стране, голода и заморозки госактивов, передает корреспондент РИА Новости.После того как талибы (движение "Талибан"*) взяли под контроль Кабул, западные банки заморозили иностранные активы Афганистана. По данным ООН, финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия. Как заявлял верховный комиссар ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, обрушение экономики Афганистана растет в геометрической прогрессии.Участницы протеста обратились к мировому сообществу с просьбой предоставить гуманитарную помощь афганскому народу и потребовали от США разморозить долю Афганистана в активах МВФ. По словам протестующих, разморозка активов поможет решить проблему нехватки рабочих мест в стране и дать весомой части населения возможность не оказаться за чертой бедности. Талибы не препятствовали проведению протестной акции.Во вторник в Кабуле женщины также устраивали акцию протеста. Они требовали "работы, еды и свободы". Протест разогнали, кроме того, поступали сведения о применении огнестрельного оружия. При этом, по данным источника РИА Новости, талибы стреляли в воздух.В начале августа талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за терроризм) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211228/taliby-1765771565.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kabul-1756278881.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд