https://ria.ru/20211229/afganistan-1765987387.html

Талибы рассчитывают, что Россия продолжит помогать Афганистану

Талибы рассчитывают, что Россия продолжит помогать Афганистану - РИА Новости, 29.12.2021

Талибы рассчитывают, что Россия продолжит помогать Афганистану

Талибы (движение "Талибан"*) рассчитывают, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне экономического кризиса в стране, заявил в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:24

2021-12-29T13:24

2021-12-29T14:41

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КАБУЛ, 29 дек - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) рассчитывают, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану на фоне экономического кризиса в стране, заявил в интервью РИА Новости представитель движения Забиулла Муджахид."Москва много раз отправляла гуманитарную помощь в Афганистан, мы благодарили ее и по-прежнему нуждаемся в том, чтобы народ Афганистана не остался в одиночестве, народ Афганистана нуждается в помощи, потому что он только что вышел из войны, наш народ испытывает экономические трудности и сталкивается с затяжным экономическим кризисом, сейчас мы ожидаем продолжения помощи и сотрудничества Москвы в этом направлении", - заявил Муджахид.Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что более 100 тонн гуманитарной помощи, включая лекарства, было доставлено российской военно-транспортной авиацией в Афганистан с ноября, а очередная партия прибыла в столицу страны 18 декабря.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211229/taliban-1765983825.html

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