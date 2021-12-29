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Группа "Аэрофлот" за 11 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 55,4%
Группа "Аэрофлот" за 11 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 55,4% - РИА Новости, 29.12.2021
Группа "Аэрофлот" за 11 месяцев увеличила перевозку пассажиров на 55,4%
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-ноябре увеличился на 55,4% в годовом выражении - до 42,186 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:59
2021-12-29T12:59
2021-12-29T12:59
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-ноябре увеличился на 55,4% в годовом выражении - до 42,186 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании.В ноябре пассажиропоток вырос на 76,8%, до 3,583 миллиона человек. "Общий объем перевозок составил 3,6 миллиона пассажиров, что на 76,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 16,6% ниже показателя 2019 года", - говорится в сообщении.В том числе авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре нарастила перевозки на 97,4%, до 1,6 миллиона человек. Авиакомпания "Победа" в ноябре увеличила перевозки на 33,5%, до 1,2 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 91,7%. Наконец, авиакомпания "Россия" увеличила в ноябре пассажиропоток в 2,4 раза, до 772,5 тысячи человек.В ноябре группа "Аэрофлот" также ввела в эксплуатацию четыре SSJ100 (на них будет летать "Россия"). Из парка группы выведены два Airbus А320 (авиакомпании "Аэрофлот") и один Airbus А320 (авиакомпании "Россия"). Также авиакомпания "Аэрофлот" передала два SSJ100 в "Россию" в рамках внутригруппового перераспределения. По состоянию на 30 ноября парк группы насчитывал 352 воздушных судна.
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости
. Пассажиропоток группы "Аэрофлот
" в январе-ноябре увеличился на 55,4% в годовом выражении - до 42,186 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании.
В ноябре пассажиропоток вырос на 76,8%, до 3,583 миллиона человек. "Общий объем перевозок составил 3,6 миллиона пассажиров, что на 76,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 16,6% ниже показателя 2019 года", - говорится в сообщении.
В том числе авиакомпания "Аэрофлот" в ноябре нарастила перевозки на 97,4%, до 1,6 миллиона человек. Авиакомпания "Победа" в ноябре увеличила перевозки на 33,5%, до 1,2 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 91,7%. Наконец, авиакомпания "Россия" увеличила в ноябре пассажиропоток в 2,4 раза, до 772,5 тысячи человек.
В ноябре группа "Аэрофлот" также ввела в эксплуатацию четыре SSJ100 (на них будет летать "Россия"). Из парка группы выведены два Airbus А320
(авиакомпании "Аэрофлот") и один Airbus А320 (авиакомпании "Россия"). Также авиакомпания "Аэрофлот" передала два SSJ100 в "Россию" в рамках внутригруппового перераспределения. По состоянию на 30 ноября парк группы насчитывал 352 воздушных судна.