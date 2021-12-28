https://ria.ru/20211228/zelenskiy-1765919127.html

Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний

Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний - РИА Новости, 28.12.2021

Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T23:02

2021-12-28T23:02

2021-12-28T23:47

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.Согласно указу, санкции ввели против компаний "Медиахолдинг новости", "Тайм медиа" и "Телепростир" (Телепространство).Санкции ввели на пять лет, они предусматривают блокирование активов; ограничение торговых операций; приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование лицензий и других разрешений и так далее.ООО "Телепростир" (Телепространство) принадлежит депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу, телекомпания ведет вещание под брендом UkrLive. В ООО "Медиахолдинг Новости" входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее были заблокированы. ООО "Тайм медиа" ведет вещание под брендом "Первый Незалежный" (Первый независимый), он был создан журналистами закрытых телеканалов.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20211228/poroshenko-1765916999.html

https://ria.ru/20211228/strakh-1765747793.html

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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, оппозиционная платформа - за жизнь