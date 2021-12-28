23:02 28.12.2021 (обновлено: 23:47 28.12.2021)
Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Президент Украины Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
Согласно указу, санкции ввели против компаний "Медиахолдинг новости", "Тайм медиа" и "Телепростир" (Телепространство).
Санкции ввели на пять лет, они предусматривают блокирование активов; ограничение торговых операций; приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование лицензий и других разрешений и так далее.
ООО "Телепростир" (Телепространство) принадлежит депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу, телекомпания ведет вещание под брендом UkrLive. В ООО "Медиахолдинг Новости" входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее были заблокированы. ООО "Тайм медиа" ведет вещание под брендом "Первый Незалежный" (Первый независимый), он был создан журналистами закрытых телеканалов.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".