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Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний - РИА Новости, 28.12.2021
Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:02
2021-12-28T23:47
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
112 украина
страна.ua
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.Согласно указу, санкции ввели против компаний "Медиахолдинг новости", "Тайм медиа" и "Телепростир" (Телепространство).Санкции ввели на пять лет, они предусматривают блокирование активов; ограничение торговых операций; приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование лицензий и других разрешений и так далее.ООО "Телепростир" (Телепространство) принадлежит депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу, телекомпания ведет вещание под брендом UkrLive. В ООО "Медиахолдинг Новости" входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее были заблокированы. ООО "Тайм медиа" ведет вещание под брендом "Первый Незалежный" (Первый независимый), он был создан журналистами закрытых телеканалов.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
https://ria.ru/20211228/poroshenko-1765916999.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, 112 украина , страна.ua, оппозиционная платформа - за жизнь
23:02 28.12.2021 (обновлено: 23:47 28.12.2021)
 
Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний

Президент Украины Зеленский ввел санкции против трех медиакомпаний

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежный" (Первый независимый) и UkrLive, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
22:30
Порошенко рассказал, какой "подарок" Зеленский сделал Путину
Согласно указу, санкции ввели против компаний "Медиахолдинг новости", "Тайм медиа" и "Телепростир" (Телепространство).
Санкции ввели на пять лет, они предусматривают блокирование активов; ограничение торговых операций; приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование лицензий и других разрешений и так далее.
ООО "Телепростир" (Телепространство) принадлежит депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу, телекомпания ведет вещание под брендом UkrLive. В ООО "Медиахолдинг Новости" входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ранее были заблокированы. ООО "Тайм медиа" ведет вещание под брендом "Первый Незалежный" (Первый независимый), он был создан журналистами закрытых телеканалов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
01:50
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук112 УкраинаСтрана.uaОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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