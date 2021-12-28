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РЭЦ: первый в СНГ завод по глубокой переработке газа запущен в Узбекистане
РЭЦ: первый в СНГ завод по глубокой переработке газа запущен в Узбекистане - РИА Новости, 28.12.2021
РЭЦ: первый в СНГ завод по глубокой переработке газа запущен в Узбекистане
Завод по глубокой переработке газа открылся в Узбекистане при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."25 декабря 2021 РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:20
2021-12-28T12:42
узбекистан
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завод по глубокой переработке газа открылся в Узбекистане при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."25 декабря 2021 года в Узбекистане при поддержке группы РЭЦ открылся завод по глубокой переработке газа, который сможет производить до 1,5 миллиона тонн авиакеросина, высококачественного дизтоплива, нафты и сжиженного газа. Общая стоимость проекта составила 3,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Там добавляется, что завод Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива не имеет аналогов в СНГ, а во всем мире таких предприятий менее 10. Планируется, что завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить жидкое топливо на более чем 1 миллиард долларов в год."Запуск GTL-завода является знаковым инфраструктурным проектом, поддержанным группой РЭЦ в Узбекистане. Для России такие проекты — это возможность развития высокотехнологичного экспорта, поэтому наша задача заключается в том, чтобы добиться успешной и эффективной реализации инвестпроектов, используя механизмы финансирования наших структур — АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк", — отметил старший вице-президент РЭЦ, гендиректор ЭКСАР Никита Гусаков."Российский бизнес в последнее время активно и успешно осваивает экономическое пространство Узбекистана, и Росэксимбанк всегда готов оказать российским предприятиям соответствующую поддержку. Финансирование подобных проектов, прежде всего, нацелено на продвижение экспорта российской продукции, включая оборудование и экспорт услуг на зарубежные рынки", - подчеркнула заместитель председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова.
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узбекистан, российский экспортный центр, россия
12:20 28.12.2021 (обновлено: 12:42 28.12.2021)
 

РЭЦ: первый в СНГ завод по глубокой переработке газа запущен в Узбекистане

© Фото : Uzbekistan GTLЗавод Uzbekistan GTL
Завод Uzbekistan GTL - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Uzbekistan GTL
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завод по глубокой переработке газа открылся в Узбекистане при поддержке группы Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.

"25 декабря 2021 года в Узбекистане при поддержке группы РЭЦ открылся завод по глубокой переработке газа, который сможет производить до 1,5 миллиона тонн авиакеросина, высококачественного дизтоплива, нафты и сжиженного газа. Общая стоимость проекта составила 3,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что завод Uzbekistan GTL по производству жидкого синтетического топлива не имеет аналогов в СНГ, а во всем мире таких предприятий менее 10. Планируется, что завод будет перерабатывать 3,6 миллиарда кубометров газа и производить жидкое топливо на более чем 1 миллиард долларов в год.
"Запуск GTL-завода является знаковым инфраструктурным проектом, поддержанным группой РЭЦ в Узбекистане. Для России такие проекты — это возможность развития высокотехнологичного экспорта, поэтому наша задача заключается в том, чтобы добиться успешной и эффективной реализации инвестпроектов, используя механизмы финансирования наших структур — АО "ЭКСАР" и АО "Росэксимбанк", — отметил старший вице-президент РЭЦ, гендиректор ЭКСАР Никита Гусаков.
"Российский бизнес в последнее время активно и успешно осваивает экономическое пространство Узбекистана, и Росэксимбанк всегда готов оказать российским предприятиям соответствующую поддержку. Финансирование подобных проектов, прежде всего, нацелено на продвижение экспорта российской продукции, включая оборудование и экспорт услуг на зарубежные рынки", - подчеркнула заместитель председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова.
 
УзбекистанРоссийский экспортный центрРоссия
 
 
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