https://ria.ru/20211228/zakharova-1765916699.html
Захарова рассказала об одном из главных итогов года
Захарова рассказала об одном из главных итогов года - РИА Новости, 28.12.2021
Захарова рассказала об одном из главных итогов года
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала всем мира в наступающем 2022 году. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:24
2021-12-28T22:24
2021-12-28T22:24
общество
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мария захарова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала всем мира в наступающем 2022 году."Всегда в первую очередь - мир, мирное небо. Не пустые слова, как говорила моя бабушка. Это самое главное. Я говорила: да нет, ну как же здоровье, счастье, любовь? А она говорит: "Маша, мир. Потому что все остальное можно исправить", - сказала Захарова в интервью телеканалу "БелРос".Она также пожелала всем любви ко всем и к миру.По ее словам, один из главных итогов уходящего года - восстановление жизни, которая "чуть не рухнула" в 2020 году из-за пандемии. "Исходя из своего ощущения двадцать первый год прошел под знаком восстановления", - добавила Захарова, отметив, что "упаднические настроения 2020 года" получается преодолевать.Она также отметила, что не надо становиться прежними - до пандемии люди относились легковесно и пренебрежительно к тем вещам, которые сейчас стали абсолютной ценностью. "Мы поняли, что это настоящая ценность, когда ты не знаешь, увидишь своих близких или нет", - сказала официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html
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общество, здоровье - общество, мария захарова, россия
Захарова рассказала об одном из главных итогов года
Представитель МИД Захарова назвала одним из главных итогов года восстановление жизни
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала всем мира в наступающем 2022 году.
"Всегда в первую очередь - мир, мирное небо. Не пустые слова, как говорила моя бабушка. Это самое главное. Я говорила: да нет, ну как же здоровье, счастье, любовь? А она говорит: "Маша, мир. Потому что все остальное можно исправить", - сказала Захарова в интервью телеканалу "БелРос"
.
Она также пожелала всем любви ко всем и к миру.
По ее словам, один из главных итогов уходящего года - восстановление жизни, которая "чуть не рухнула" в 2020 году из-за пандемии. "Исходя из своего ощущения двадцать первый год прошел под знаком восстановления", - добавила Захарова, отметив, что "упаднические настроения 2020 года" получается преодолевать.
Она также отметила, что не надо становиться прежними - до пандемии люди относились легковесно и пренебрежительно к тем вещам, которые сейчас стали абсолютной ценностью. "Мы поняли, что это настоящая ценность, когда ты не знаешь, увидишь своих близких или нет", - сказала официальный представитель МИД РФ.