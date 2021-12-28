https://ria.ru/20211228/yakovenko-1765907879.html

Яковенко: правительство убеждает людей вакцинироваться, а не принуждает

Яковенко: правительство убеждает людей вакцинироваться, а не принуждает - РИА Новости, 28.12.2021

Яковенко: правительство убеждает людей вакцинироваться, а не принуждает

Власти России стремятся действовать через доверие людей, а не через принуждение во время пандемии, заявил РИА Новости ректор Дипакадемии МИД РФ Александр... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T20:30

2021-12-28T20:30

2021-12-28T20:30

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Власти России стремятся действовать через доверие людей, а не через принуждение во время пандемии, заявил РИА Новости ректор Дипакадемии МИД РФ Александр Яковенко, комментируя статью Билла Гейтса об отношениях общества и власти в COVID-19.В начале декабря основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс опубликовал на своем сайте статью под названием "Причины для оптимизма после сложного года". По его словам, пандемия коронавируса стала вызовом для властей и показала, что уровень доверия к гражданским институтам снижается из-за поляризации в обществе, которая особенно заметна в США и вызвана, в том числе, популяризацией соцсетей. Доверие к властям снижается по всему миру, и пандемия только сделала эту проблему очевиднее, добавил Гейтс.По мнению Яковенко, Гейтс, рассуждая о прогнозах на 2022 год, видит главную проблему неопределенности и непредсказуемости в низком уровне доверия к правительствам, который выявила пандемия коронавируса. "Причём повсюду в мире, но особенно в западных странах. Не обошла она стороной и нашу страну. Так что можно заключить, что Россия оказалась в тренде по части ковид-диссидентов", - отметил ректор Дипакадемии.Яковенко также согласен с точкой зрения о возросшей роли правительств в решении возникающих проблем: однако любые новые инициативы властей могут быть обречены на низкую эффективность, если доверие граждан не будет восстановлено.При этом он не согласен с тем, что речь идёт о новом явлении: просто оно выпукло заявило о себе в беспрецедентных условиях пандемии, когда доверие граждан - в отличие от электоральных кампаний - вдруг сделалось перманентным фактором правительственной политики.Подрыв же доверия к элитам восходит к Глобальному финансовому кризису 2008 года, когда у многих зародилось сомнение в том, что элиты не обязательно знают, что делают, считает ректора Дипломатической академии, отметив, что злоупотребление политтехнологиями также оказало негативное влияние."Граждане почувствовали, что их используют и ими манипулируют. Оказалось, что куда-то исчез и политический выбор - ввиду предложения всеми ведущими партиями одной и той же политики, ставшей безальтернативной. Тут как раз появились соцсети, подорвавшие монополию традиционных СМИ, обслуживавших власть имущих", - пояснил Яковенко тезис о политтехнологиях.Эксперт также задается вопросом, как выстраивать отношения между властями и населением в условиях недоверия к органам власти, а также что делать при такой ситуации с вакцинацией населения."Российская власть считает, что нет альтернативы убеждению. Нельзя заставлять людей вакцинироваться - тогда это будет что-то, отсылающее к совсем другой эпохе, тоталитарным явлениям первой половины XX века. Правительства должны заслужить доверие людей и делать это на постоянной основе. То есть должен быть непрерывный диалог между властью и гражданами. Доступность информации и коммуникации обретают решающее значение", - отметил Яковенко.По его словам, за 30 лет беспроблемной жизни политики и бюрократия разучились вести информационно-разъяснительную работу, и дипломатия тут не исключение. Решение, уверен ректор Дипакадемии, может быть найдено только путём диалога между властью и гражданами: прямому разговору нет и не может быть альтернативы даже в условиях пандемии.

https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html

https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765833128.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии