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Полянский выразил надежду на возобновление СВПД

Полянский выразил надежду на возобновление СВПД - РИА Новости, 28.12.2021

Полянский выразил надежду на возобновление СВПД

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уверен, что СВПД удастся вновь запустить, необходимые условия для этого есть. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T23:33

2021-12-28T23:33

2021-12-28T23:33

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ООН, 28 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уверен, что СВПД удастся вновь запустить, необходимые условия для этого есть."Дискуссии продолжаются. У нас очень хорошая команда профессионалов в Вене во главе с постпредом России при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым. И я весьма уверен в их дипломатических навыках. Знаю, что это не просто, но я очень оптимистичен, у нас есть все необходимые условия для долгожданного успеха, когда мы сможем объявить, что СВПД вновь действует", - добавил дипломат.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

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