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Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
Полянский выразил надежду на возобновление СВПД - РИА Новости, 28.12.2021
Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уверен, что СВПД удастся вновь запустить, необходимые условия для этого есть. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:33
2021-12-28T23:33
в мире
сша
иран
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великобритания
михаил ульянов
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ООН, 28 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уверен, что СВПД удастся вновь запустить, необходимые условия для этого есть."Дискуссии продолжаются. У нас очень хорошая команда профессионалов в Вене во главе с постпредом России при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым. И я весьма уверен в их дипломатических навыках. Знаю, что это не просто, но я очень оптимистичен, у нас есть все необходимые условия для долгожданного успеха, когда мы сможем объявить, что СВПД вновь действует", - добавил дипломат.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, сша, иран, оон, тегеран (город), франция, великобритания, михаил ульянов, дональд трамп, дмитрий полянский, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
23:33 28.12.2021
 
Полянский выразил надежду на возобновление СВПД

Первый зампостпреда при ООН Полянский заявил о наличии условий для возобновления СВПД

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
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ООН, 28 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уверен, что СВПД удастся вновь запустить, необходимые условия для этого есть.
"Я искренне верю, что мы добьемся успеха в перезапуске СВПД. Сначала мы ждали администрацию Байдена – это был долгий процесс, около 5 месяцев. Затем были выборы в Иране и была сформирована новая иранская команда. Теперь иранская команда подключилась и наступило время для предметных и субстантивных дискуссий", - сказал Полянский на брифинге.
"Дискуссии продолжаются. У нас очень хорошая команда профессионалов в Вене во главе с постпредом России при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым. И я весьма уверен в их дипломатических навыках. Знаю, что это не просто, но я очень оптимистичен, у нас есть все необходимые условия для долгожданного успеха, когда мы сможем объявить, что СВПД вновь действует", - добавил дипломат.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
21:06
Ульянов сообщил о прогрессе на переговорах по СВПД в Вене
 
В миреСШАИранООНТегеран (город)ФранцияВеликобританияМихаил УльяновДональд ТрампДмитрий ПолянскийСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Россия
 
 
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