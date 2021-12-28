Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
Первый зампостпреда при ООН Полянский заявил о наличии условий для возобновления СВПД
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
ООН, 28 дек – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уверен, что СВПД удастся вновь запустить, необходимые условия для этого есть.
"Я искренне верю, что мы добьемся успеха в перезапуске СВПД. Сначала мы ждали администрацию Байдена – это был долгий процесс, около 5 месяцев. Затем были выборы в Иране и была сформирована новая иранская команда. Теперь иранская команда подключилась и наступило время для предметных и субстантивных дискуссий", - сказал Полянский на брифинге.
"Дискуссии продолжаются. У нас очень хорошая команда профессионалов в Вене во главе с постпредом России при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым. И я весьма уверен в их дипломатических навыках. Знаю, что это не просто, но я очень оптимистичен, у нас есть все необходимые условия для долгожданного успеха, когда мы сможем объявить, что СВПД вновь действует", - добавил дипломат.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.