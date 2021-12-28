https://ria.ru/20211228/vertolet-1765744744.html

В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2

В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2 - РИА Новости, 28.12.2021

В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2

Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, пилот и пассажир переданы медикам, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T00:00

2021-12-28T00:00

2021-12-28T00:24

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ижевск

москва

жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, пилот и пассажир переданы медикам, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал в Удмуртии, на борту были два человека, пилот вышел на связь.Отмечается, что информация о жесткой посадке вертолета Ми-2 поступила в 14.15 (мск). По предварительной информации, перед этим он вылетел в 12:00 (мск) с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода.Вертолет искали 300 человек и 80 машин.

https://ria.ru/20211227/proverka-1765690932.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

москва

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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск, москва, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии