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В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2 - РИА Новости, 28.12.2021
В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, пилот и пассажир переданы медикам, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T00:00
2021-12-28T00:24
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ижевск
москва
жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, пилот и пассажир переданы медикам, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал в Удмуртии, на борту были два человека, пилот вышел на связь.Отмечается, что информация о жесткой посадке вертолета Ми-2 поступила в 14.15 (мск). По предварительной информации, перед этим он вылетел в 12:00 (мск) с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода.Вертолет искали 300 человек и 80 машин.
https://ria.ru/20211227/proverka-1765690932.html
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ижевск, москва, жесткая посадка вертолета ми-2 в удмуртии
00:00 28.12.2021 (обновлено: 00:24 28.12.2021)
 
В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2

В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки Ми-2, пилота и пассажира передали медикам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Ми-2
Многоцелевой вертолет Ми-2 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии, пилот и пассажир переданы медикам, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, обследовавший нефтепровод, упал в Удмуртии, на борту были два человека, пилот вышел на связь.
"Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. В настоящее время пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о жесткой посадке вертолета Ми-2 поступила в 14.15 (мск). По предварительной информации, перед этим он вылетел в 12:00 (мск) с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода.
Вертолет искали 300 человек и 80 машин.
Вертолет МИ-2 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ИжевскМоскваЖесткая посадка вертолета Ми-2 в Удмуртии
 
 
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