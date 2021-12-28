https://ria.ru/20211228/vaktsiny-1765834125.html

Попова ответила на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов

Попова ответила на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов - РИА Новости, 28.12.2021

Попова ответила на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов

Уже существующие вакцины от коронавируса будут защищать и от новых вариантов коронавируса, хотя, возможно, и в меньшей степени, сообщила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:40

2021-12-28T14:40

2021-12-28T15:19

россия

распространение коронавируса

общество

вакцинация

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Уже существующие вакцины от коронавируса будут защищать и от новых вариантов коронавируса, хотя, возможно, и в меньшей степени, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Какой бы ни пришел штамм (коронавируса)... вакцинная защита будет работать. Чуть больше или чуть меньше, но будет работать... Поэтому это политика в Российской Федерации - максимальный коллективный иммунитет, что мы и считаем. А в эпидимиологической практике мы не ожидаем чего-то, а готовимся принять меры, которые предотвратят большое количество случаев. Это для нас сегодня главное", - сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ.

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

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