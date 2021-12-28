https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765887854.html
Онколог разрешил больным раком прививаться "Спутником V"
Онколог разрешил больным раком прививаться "Спутником V" - РИА Новости, 28.12.2021
Онколог разрешил больным раком прививаться "Спутником V"
"Спутник V" является наиболее проверенной вакциной от коронавируса, ею можно прививаться онкобольным, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:04
2021-12-28T18:04
2021-12-28T18:05
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Спутник V" является наиболее проверенной вакциной от коронавируса, ею можно прививаться онкобольным, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Я буду говорить про "Спутник", потому что это наиболее проверенная прививка и та, которую мы делаем онкологическим больным. Более того, нет противопоказаний в "Спутнике" в инструкции, поэтому смелым образом можем себе это позволить", - сказал Каприн на итоговой пресс-конференции.По его словам, многие онкобольные при посещении прививочных пунктов не говорили, что у них есть онкологическое заболевание и "понаделывали" себе прививки."Мы не видели токсических реакций, то есть фактически такие "непослушные" добровольцы, но видите, все обошлось, то есть она (вакцина - ред.) низкотоксичная, ей можно и нужно прививаться онкологическим больным", - отметил Каприн.
https://ria.ru/20211104/vaktsinatsiya-1757745575.html
https://ria.ru/20210729/koronavirus-1743435259.html
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18:04 28.12.2021 (обновлено: 18:05 28.12.2021)
Онколог разрешил больным раком прививаться "Спутником V"
Онколог Каприн: больным раком можно прививаться "Спутником V"