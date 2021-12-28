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Более миллиона человек привились от COVID-19 за неделю, заявил Мурашко
Более миллиона человек привились от COVID-19 за неделю, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.12.2021
Более миллиона человек привились от COVID-19 за неделю, заявил Мурашко
За неделю в России вакцинировано более 1,3 миллиона человек, 190 тысяч человек в сутки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:43
2021-12-28T16:43
2021-12-28T16:53
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. За неделю в России вакцинировано более 1,3 миллиона человек, 190 тысяч человек в сутки, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."За неделю вакцинировано более 1.3 миллиона человек, это 190 тысяч человек в сутки. Всего провакцинировано 78 миллионов человек. В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцины, в достаточном количестве организованы пункты вакцинации, как мобильные, так и стационарные", - сказал Мурашко на заседании Президиума Координационного совета по коронавирусу.
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россия, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:43 28.12.2021 (обновлено: 16:53 28.12.2021)
Более миллиона человек привились от COVID-19 за неделю, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: в России за неделю вакцинировались 1,3 миллиона человек