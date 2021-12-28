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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765816693.html
Суд рассмотрит иски непривитых пермяков, отстраненных от работы на заводе
Суд рассмотрит иски непривитых пермяков, отстраненных от работы на заводе - РИА Новости, 28.12.2021
Суд рассмотрит иски непривитых пермяков, отстраненных от работы на заводе
Суд принял к производству несколько исков работников Пермского порохового завода, требующих признать незаконным отстранение от работы за отсутствие прививки... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:24
2021-12-28T13:24
распространение коронавируса
происшествия
пермский край
пермь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Суд принял к производству несколько исков работников Пермского порохового завода, требующих признать незаконным отстранение от работы за отсутствие прививки против COVID-19, и назначил даты предварительных заседаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда Перми.По информации пресс-службы суда, пермяки через суд требуют признать незаконными приказы об отстранении от работы без сохранения зарплаты, допустить их к работе со дня принятия решения и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула."Несколько индивидуальных исков приняты к производству. Предварительные судебные заседания по ним назначены на 16, 17, 18 и 21 февраля", — рассказала представитель суда. В электронной картотеке суда указаны шесть касающихся трудовых отношений исков к "Пермскому пороховому заводу", все они поданы во второй половине декабря.Роспотребнадзор Пермского края осенью 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 обязал ряд предприятий региона привить к декабрю 80% сотрудников.За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 158 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 7409 пациентов. Вакцинировались от коронавируса более 1,27 миллиона жителей региона.
https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761815788.html
https://ria.ru/20210805/sud-1744554943.html
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происшествия, пермский край, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:24 28.12.2021
 
Суд рассмотрит иски непривитых пермяков, отстраненных от работы на заводе

Суд рассмотрит иски пермяков, отстраненных от работы на заводе из-за отсутствия прививки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Суд принял к производству несколько исков работников Пермского порохового завода, требующих признать незаконным отстранение от работы за отсутствие прививки против COVID-19, и назначил даты предварительных заседаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда Перми.
По информации пресс-службы суда, пермяки через суд требуют признать незаконными приказы об отстранении от работы без сохранения зарплаты, допустить их к работе со дня принятия решения и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 14:03Распространение коронавируса
Суд признал законным отстранение волгоградских педагогов за отказ привиться
"Несколько индивидуальных исков приняты к производству. Предварительные судебные заседания по ним назначены на 16, 17, 18 и 21 февраля", — рассказала представитель суда. В электронной картотеке суда указаны шесть касающихся трудовых отношений исков к "Пермскому пороховому заводу", все они поданы во второй половине декабря.
Роспотребнадзор Пермского края осенью 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 обязал ряд предприятий региона привить к декабрю 80% сотрудников.
За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 158 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 7409 пациентов. Вакцинировались от коронавируса более 1,27 миллиона жителей региона.
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни. - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:48Распространение коронавируса
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