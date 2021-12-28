https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765816693.html

Суд рассмотрит иски непривитых пермяков, отстраненных от работы на заводе

Суд рассмотрит иски непривитых пермяков, отстраненных от работы на заводе - РИА Новости, 28.12.2021

Суд рассмотрит иски непривитых пермяков, отстраненных от работы на заводе

Суд принял к производству несколько исков работников Пермского порохового завода, требующих признать незаконным отстранение от работы за отсутствие прививки... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:24

2021-12-28T13:24

2021-12-28T13:24

распространение коронавируса

происшествия

пермский край

пермь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ПЕРМЬ, 28 дек - РИА Новости. Суд принял к производству несколько исков работников Пермского порохового завода, требующих признать незаконным отстранение от работы за отсутствие прививки против COVID-19, и назначил даты предварительных заседаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского районного суда Перми.По информации пресс-службы суда, пермяки через суд требуют признать незаконными приказы об отстранении от работы без сохранения зарплаты, допустить их к работе со дня принятия решения и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула."Несколько индивидуальных исков приняты к производству. Предварительные судебные заседания по ним назначены на 16, 17, 18 и 21 февраля", — рассказала представитель суда. В электронной картотеке суда указаны шесть касающихся трудовых отношений исков к "Пермскому пороховому заводу", все они поданы во второй половине декабря.Роспотребнадзор Пермского края осенью 2021 года из-за роста заболеваемости COVID-19 обязал ряд предприятий региона привить к декабрю 80% сотрудников.За время пандемии в Пермском крае зарегистрировано более 158 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 7409 пациентов. Вакцинировались от коронавируса более 1,27 миллиона жителей региона.

https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761815788.html

https://ria.ru/20210805/sud-1744554943.html

пермский край

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происшествия, пермский край, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19