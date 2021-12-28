https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765790251.html

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось более 78 миллионов россиян

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось более 78 миллионов россиян - РИА Новости, 28.12.2021

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось более 78 миллионов россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в РФ уже более 78 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:35

2021-12-28T11:35

2021-12-28T11:55

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распространение коронавируса

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в РФ уже более 78 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765764553.html

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