https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765790251.html
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось более 78 миллионов россиян
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось более 78 миллионов россиян - РИА Новости, 28.12.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось более 78 миллионов россиян
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в РФ уже более 78 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:35
2021-12-28T11:35
2021-12-28T11:55
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вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса привито в РФ уже более 78 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Сегодня уже более 78 миллионов получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать", - сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
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общество, вакцинация, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:35 28.12.2021 (обновлено: 11:55 28.12.2021)
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привилось более 78 миллионов россиян
Первым компонентом вакцины от коронавируса привилось уже более 78 миллионов россиян