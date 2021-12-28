https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765767727.html

Ракова: более 1,4 миллиона пожилых москвичей привились за год от COVID-19

Ракова: более 1,4 миллиона пожилых москвичей привились за год от COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021

Ракова: более 1,4 миллиона пожилых москвичей привились за год от COVID-19

За год от COVID-19 привились более 1,4 миллиона москвичей старшего возраста, сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:53

2021-12-28T09:53

2021-12-28T14:01

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

анастасия ракова

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. За год от COVID-19 привились более 1,4 миллиона москвичей старшего возраста, сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них — более 463 тысяч москвичей старше 60 лет — уже прошел повторную вакцинацию", — добавила чиновница.Ровно год назад в Москве прививка стала доступна людям старше 60 лет — одной из наиболее уязвимых категорий граждан.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито около 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765622609.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анастасия ракова