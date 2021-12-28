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Ракова: более 1,4 миллиона пожилых москвичей привились за год от COVID-19
Ракова: более 1,4 миллиона пожилых москвичей привились за год от COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021
Ракова: более 1,4 миллиона пожилых москвичей привились за год от COVID-19
За год от COVID-19 привились более 1,4 миллиона москвичей старшего возраста, сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:53
2021-12-28T09:53
2021-12-28T14:01
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москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анастасия ракова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. За год от COVID-19 привились более 1,4 миллиона москвичей старшего возраста, сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку. Каждый третий из них — более 463 тысяч москвичей старше 60 лет — уже прошел повторную вакцинацию", — добавила чиновница.Ровно год назад в Москве прививка стала доступна людям старше 60 лет — одной из наиболее уязвимых категорий граждан.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито около 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
https://ria.ru/20211227/vaktsinatsiya-1765622609.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, анастасия ракова
09:53 28.12.2021 (обновлено: 14:01 28.12.2021)
Ракова: более 1,4 миллиона пожилых москвичей привились за год от COVID-19
Заммэра Ракова: около 1,5 миллиона пожилых москвичей прошли вакцинацию от COVID-19 за год