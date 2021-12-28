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https://ria.ru/20211228/vaktsina-1765899467.html
Более ста миллионов человек за рубежом получили "Спутник V"
Более ста миллионов человек за рубежом получили "Спутник V" - РИА Новости, 28.12.2021
Более ста миллионов человек за рубежом получили "Спутник V"
Более ста миллионов человек за рубежом уже получили российскую вакцину "Спутник V", продвижением которой за пределами РФ занимается Российский фонд прямых... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T19:06
2021-12-28T19:06
рфпи против covid 19
экономика
в мире
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более ста миллионов человек за рубежом уже получили российскую вакцину "Спутник V", продвижением которой за пределами РФ занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщается в фильме "Россия-24", посвященном 10-летию РФПИ."Наши поставки в другие страны – это не просто спасение сотни миллионов людей, но это и те данные, которые мы получаем, которые, например, в Венгрии показывают, что "Спутник" показал эффективность 98% защиты от смертности. Это в 130 раз выше вероятность кого-то умереть, кто, к сожалению, не вакцинирован "Спутником", чем тот, кто вакцинирован "Спутником" от ковида, и здесь мы опередили и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, и Sinopharm, ведущие вакцины", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Отмечается, что выстроенная логистическая цепочка по транспортировке вакцины позволяет доставлять "Спутник" из московского аэропорта Шереметьево на четыре континента. При этом особое внимание уделяется условиям транспортировки: в каждой коробке с вакциной находится холодильный элемент, который поддерживает отрицательную температуру. А на главной грузовой палубе температура будет не больше 5 градусов.Глава РФПИ также сообщил, что данные вакцинации "Спутником" в Сан-Марино показали сохранение эффективности российской вакцины в течение длительного периода, и в ближайшее время разработчики "Спутника" представят новые зарубежные данные по этой теме.Работу РФПИ по продвижению вакцины на мировых рынках высоко оценил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург."Название "Спутник V" – это очень, я считаю, удачное и полностью творчество Дмитриева Кирилла Александровича, которому принадлежит и дальнейшее продвижение этого бренда во многом на международных рынках", - указал ученый.Он добавил, что "Спутник V" - одна из действующих сегодня вакцин массового применения, которая даёт наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител, и "это уже хорошо доказано не только опытом применения у нас в стране, но и в тех странах, где одновременно применяются несколько вакцинных препаратов".Параллельно с продвижением вакцины РФПИ с группой компаний "Химрар" запустили первый российский препарат прямого действия от Covid-19. Кроме того, совместные инвестиции Фонда и японских партнеров помогли наладить производство тест-систем EMG для выявления коронавируса, уточняется в репортаже телеканала.Дмитриев также сообщил, что для противодействия информационной атаке западных СМИ на российскую вакцину, Российский фонд прямых инвестиций создал специальный аккаунт в Твиттере.По информации "Россия-24", в этом Твиттере появились официальные извинения The Sun и других западных СМИ. Здесь же была размещена новость о публикации успешных результатов 3-й фазы испытания вакцины в одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира – "Ланцет".В 2020 году по поручению президента России команда РФПИ начала работу по организации производства первой в мире вакцины от коронавируса, а затем взяла на себя ее продвижение на зарубежных рынках. Сегодня "Спутник V" зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 миллиарда человек.
https://ria.ru/20211227/sputnik-1765710803.html
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экономика, в мире, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, вакцина "спутник v"
19:06 28.12.2021
 

Более ста миллионов человек за рубежом получили "Спутник V"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Более ста миллионов человек за рубежом уже получили российскую вакцину "Спутник V", продвижением которой за пределами РФ занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщается в фильме "Россия-24", посвященном 10-летию РФПИ.
"Наши поставки в другие страны – это не просто спасение сотни миллионов людей, но это и те данные, которые мы получаем, которые, например, в Венгрии показывают, что "Спутник" показал эффективность 98% защиты от смертности. Это в 130 раз выше вероятность кого-то умереть, кто, к сожалению, не вакцинирован "Спутником", чем тот, кто вакцинирован "Спутником" от ковида, и здесь мы опередили и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, и Sinopharm, ведущие вакцины", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Отмечается, что выстроенная логистическая цепочка по транспортировке вакцины позволяет доставлять "Спутник" из московского аэропорта Шереметьево на четыре континента. При этом особое внимание уделяется условиям транспортировки: в каждой коробке с вакциной находится холодильный элемент, который поддерживает отрицательную температуру. А на главной грузовой палубе температура будет не больше 5 градусов.
Глава РФПИ также сообщил, что данные вакцинации "Спутником" в Сан-Марино показали сохранение эффективности российской вакцины в течение длительного периода, и в ближайшее время разработчики "Спутника" представят новые зарубежные данные по этой теме.
"Эффективность вакцины Pfizer после 6 месяцев падает - менее 30%. И мы сейчас в Сан-Марино показали, покажем также и в ряде других стран, на 6 месяц эффективность "Спутника" около 80%", - указал Дмитриев.
Работу РФПИ по продвижению вакцины на мировых рынках высоко оценил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург.
"Название "Спутник V" – это очень, я считаю, удачное и полностью творчество Дмитриева Кирилла Александровича, которому принадлежит и дальнейшее продвижение этого бренда во многом на международных рынках", - указал ученый.
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Он добавил, что "Спутник V" - одна из действующих сегодня вакцин массового применения, которая даёт наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител, и "это уже хорошо доказано не только опытом применения у нас в стране, но и в тех странах, где одновременно применяются несколько вакцинных препаратов".
Параллельно с продвижением вакцины РФПИ с группой компаний "Химрар" запустили первый российский препарат прямого действия от Covid-19. Кроме того, совместные инвестиции Фонда и японских партнеров помогли наладить производство тест-систем EMG для выявления коронавируса, уточняется в репортаже телеканала.
Дмитриев также сообщил, что для противодействия информационной атаке западных СМИ на российскую вакцину, Российский фонд прямых инвестиций создал специальный аккаунт в Твиттере.
"Практически каждодневные атаки "Большой фармы" вынудили нас построить Twitter-аккаунт, где сейчас более миллиона человек подписчиков, в том числе журналисты всего мира, и мы через Twitter также распространяем ключевую информацию про "Спутник", которая блокируется во многом западными средствами информации", - рассказал глава РФПИ.
По информации "Россия-24", в этом Твиттере появились официальные извинения The Sun и других западных СМИ. Здесь же была размещена новость о публикации успешных результатов 3-й фазы испытания вакцины в одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира – "Ланцет".
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В 2020 году по поручению президента России команда РФПИ начала работу по организации производства первой в мире вакцины от коронавируса, а затем взяла на себя ее продвижение на зарубежных рынках. Сегодня "Спутник V" зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 миллиарда человек.
 
РФПИ против Covid 19ЭкономикаВ миреРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевВакцина "Спутник V"
 
 
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