https://ria.ru/20211228/vaktsina-1765870307.html

Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко

Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.12.2021

Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко

От коронавируса в России привиты 67% граждан старше 60 лет, однако по данному направлению работу в регионах стоит усиливать, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:54

2021-12-28T16:54

2021-12-28T17:03

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. От коронавируса в России привиты 67% граждан старше 60 лет, однако по данному направлению работу в регионах стоит усиливать, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особая категория для внимания медицинских сотрудников - это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. По данному направлению работу в регионах необходимо усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска", - сообщил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета по коронавирусу.

https://ria.ru/20211228/snizhenie-1765869035.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19