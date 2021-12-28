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Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко
Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.12.2021
Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко
От коронавируса в России привиты 67% граждан старше 60 лет, однако по данному направлению работу в регионах стоит усиливать, сообщил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:54
2021-12-28T16:54
2021-12-28T17:03
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. От коронавируса в России привиты 67% граждан старше 60 лет, однако по данному направлению работу в регионах стоит усиливать, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Особая категория для внимания медицинских сотрудников - это граждане старше 60 лет. Прошли вакцинацию сегодня 67%. По данному направлению работу в регионах необходимо усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска", - сообщил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета по коронавирусу.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
16:54 28.12.2021 (обновлено: 17:03 28.12.2021)
Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: в России более 67% пожилых привились от COVID-19