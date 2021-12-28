https://ria.ru/20211228/vaktsina-1765868257.html

Вакцин от COVID-19 достаточно, заявил Мурашко

Вакцин от COVID-19 достаточно, заявил Мурашко - РИА Новости, 28.12.2021

Вакцин от COVID-19 достаточно, заявил Мурашко

Вакцин от коронавируса в России сегодня достаточно, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:48

2021-12-28T16:48

2021-12-28T16:49

распространение коронавируса

общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вакцин от коронавируса в России сегодня достаточно, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцин. В достаточном количестве организованы пункты вакцинации - как мобильные, так и стационарные", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211228/vaktsiny-1765834125.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19