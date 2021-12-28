https://ria.ru/20211228/vaktsina-1765747449.html
Российские вакцины пользуются популярностью в мире, несмотря на козни ВОЗ
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 28.12.2021
Российские вакцины пользуются популярностью в мире, несмотря на козни ВОЗ
По данным на конец ноября Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирной... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T01:39
2021-12-28T01:39
2021-12-28T01:39
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. По данным на конец ноября Россия занимает пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ).Согласно их совместному исследованию, за 2021 год Россия произвела почти 232,9 миллиона доз профилактического препарата, из них 93,4 миллиона доз реализовали на внешних рынках.Мировым лидером по экспорту вакцин от коронавируса оказался Китай с долей 45 процентов глобального предложения (1487,6 миллиона доз).Также в тройку крупнейших поставщиков вакцин от COVID-19 вошли Евросоюз с долей 22,4 процента глобального предложения и Индия — 15,6 процента. США заняли третье место по поставкам вакцин (348 миллионов доз), и четвертое по объему производства — 847,5 миллиона доз.В России 11 августа 2020 года зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее создали на основе платформы вектора аденовируса человека и уже одобрили в 71-й стране с общим населением четыре миллиарда человек. В последующем в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", вакцины центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" Центра Чумакова. Также доступна вакцина для детей от 12 до 17 лет "Спутник М".
https://ria.ru/20211221/sputnik-1764643094.html
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экономика, в мире, сша, китай, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), мвф, россия
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по производству и экспорту вакцин от COVID-19