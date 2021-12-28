https://ria.ru/20211228/uvolnenie-1765906311.html
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 28.12.2021
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин снял Анатолия Якунина с должности замглавы ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:16
2021-12-28T20:16
2021-12-28T20:30
анатолий якунин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял Анатолия Якунина с должности замглавы ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в тексте документа.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. Причина увольнения не указана.Якунин был заместителем руководителя ведомства с 3 августа 2020 года, до этого возглавлял ГУ МВД по Москве с 2012 по 2016 год.
https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html
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анатолий якунин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика, владимир путин, россия
20:16 28.12.2021 (обновлено: 20:30 28.12.2021)
Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН
Президент Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН