https://ria.ru/20211228/uvolnenie-1765906311.html

Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН

Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН - РИА Новости, 28.12.2021

Путин освободил Якунина от должности замдиректора ФСИН

Президент России Владимир Путин снял Анатолия Якунина с должности замглавы ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T20:16

2021-12-28T20:16

2021-12-28T20:30

анатолий якунин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял Анатолия Якунина с должности замглавы ФСИН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", — говорится в тексте документа.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания. Причина увольнения не указана.Якунин был заместителем руководителя ведомства с 3 августа 2020 года, до этого возглавлял ГУ МВД по Москве с 2012 по 2016 год.

https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html

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анатолий якунин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика, владимир путин, россия