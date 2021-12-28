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На Украине рассказали, как США унизили Зеленского
На Украине пожаловались на унижение со стороны США - РИА Новости, 28.12.2021
На Украине рассказали, как США унизили Зеленского
Украинская власть столкнулась с серьезнейшим провалом во внешней политике вследствие своего непрофессионализма, заявил украинский политтехнолог Виталий Бала. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:50
2021-12-28T21:24
в мире
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сша
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россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская власть столкнулась с серьезнейшим провалом во внешней политике вследствие своего непрофессионализма, заявил украинский политтехнолог Виталий Бала."Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины, — что бы американцы публично ни заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, Белый дом "унизительно" относится к киевской власти. Однако он считает, что к Украине и к украинскому народу в США относятся иначе.Бала предложил досрочные парламентские выборы как единственный выход из сложившейся "катастрофической ситуации на внешней арене"."Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий и меньше мы потратим времени", — заключил он.Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Документы уже передали на рассмотрение. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765798137.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
17:50 28.12.2021 (обновлено: 21:24 28.12.2021)
 
На Украине пожаловались на унижение со стороны США

Украинский политтехнолог Бала: власть не смогла расположить к себе Белый дом

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская власть столкнулась с серьезнейшим провалом во внешней политике вследствие своего непрофессионализма, заявил украинский политтехнолог Виталий Бала.
"Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины, — что бы американцы публично ни заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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По его мнению, Белый дом "унизительно" относится к киевской власти. Однако он считает, что к Украине и к украинскому народу в США относятся иначе.
Бала предложил досрочные парламентские выборы как единственный выход из сложившейся "катастрофической ситуации на внешней арене".
"Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий и меньше мы потратим времени", — заключил он.
Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Документы уже передали на рассмотрение. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.
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