https://ria.ru/20211228/unizhenie-1765885279.html

На Украине рассказали, как США унизили Зеленского

На Украине пожаловались на унижение со стороны США - РИА Новости, 28.12.2021

На Украине рассказали, как США унизили Зеленского

Украинская власть столкнулась с серьезнейшим провалом во внешней политике вследствие своего непрофессионализма, заявил украинский политтехнолог Виталий Бала. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:50

2021-12-28T17:50

2021-12-28T21:24

в мире

украина

сша

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:109:970:655_1920x0_80_0_0_746bd1de2b60d2e1b3bb77cc6177e667.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская власть столкнулась с серьезнейшим провалом во внешней политике вследствие своего непрофессионализма, заявил украинский политтехнолог Виталий Бала."Именно тот факт, что об Украине уже говорят без Украины, — что бы американцы публично ни заявляли. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, Белый дом "унизительно" относится к киевской власти. Однако он считает, что к Украине и к украинскому народу в США относятся иначе.Бала предложил досрочные парламентские выборы как единственный выход из сложившейся "катастрофической ситуации на внешней арене"."Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий и меньше мы потратим времени", — заключил он.Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Документы уже передали на рассмотрение. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765798137.html

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765525527.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, нато, россия