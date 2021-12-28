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Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по e-mail
Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по e-mail - РИА Новости, 28.12.2021
Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по e-mail
Жители Омска могут поздравить умерших родственников с Новым годом, написав им электронное письмо, сообщил Омский союз ритуальных организаций "Наследие" на своих РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:34
2021-12-28T19:40
новый год — 2022
общество
омск
омская область
новый год
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ОМСК, 28 дек — РИА Новости. Жители Омска могут поздравить умерших родственников с Новым годом, написав им электронное письмо, сообщил Омский союз ритуальных организаций "Наследие" на своих страницах в соцсетях.Как объяснили в компании, поздравление и пожелания предлагается отправить на почту вымышленного персонажа Dead Morose. Там пообещали, что ответят всем. "Dead Morose — возможность отправить письмо на тот свет своему усопшему родственнику и способ продолжить отношения с умершим человеком. Возможность передать ему то, что не успели сказать при жизни", — пояснили в ритуальной службе.В СРО "Наследие" добавили, что Dead Morose помогает психологически облегчить потерю близких, посланий поступает очень много, а с негативом они пока не сталкивались.Письма от родственников нигде публиковаться не будут, а после ответа их удалят, заверили в службе. Написать покойному можно до 14 января.
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общество, омск, омская область, новый год
14:34 28.12.2021 (обновлено: 19:40 28.12.2021)
 
Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по e-mail

Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по электронной почте

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУспенский собор в Омске
Успенский собор в Омске - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 28 дек — РИА Новости. Жители Омска могут поздравить умерших родственников с Новым годом, написав им электронное письмо, сообщил Омский союз ритуальных организаций "Наследие" на своих страницах в соцсетях.
Как объяснили в компании, поздравление и пожелания предлагается отправить на почту вымышленного персонажа Dead Morose. Там пообещали, что ответят всем.
"Dead Morose — возможность отправить письмо на тот свет своему усопшему родственнику и способ продолжить отношения с умершим человеком. Возможность передать ему то, что не успели сказать при жизни", — пояснили в ритуальной службе.
В СРО "Наследие" добавили, что Dead Morose помогает психологически облегчить потерю близких, посланий поступает очень много, а с негативом они пока не сталкивались.
Письма от родственников нигде публиковаться не будут, а после ответа их удалят, заверили в службе. Написать покойному можно до 14 января.
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