https://ria.ru/20211228/umershie-1765832401.html

Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по e-mail

Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по e-mail - РИА Новости, 28.12.2021

Омичам предложили поздравить умерших родственников с Новым годом по e-mail

Жители Омска могут поздравить умерших родственников с Новым годом, написав им электронное письмо, сообщил Омский союз ритуальных организаций "Наследие" на своих РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:34

2021-12-28T14:34

2021-12-28T19:40

новый год — 2022

общество

омск

омская область

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597597550_0:154:2732:1691_1920x0_80_0_0_11116dd1825b8f5fbfcb8b18af8007eb.jpg

ОМСК, 28 дек — РИА Новости. Жители Омска могут поздравить умерших родственников с Новым годом, написав им электронное письмо, сообщил Омский союз ритуальных организаций "Наследие" на своих страницах в соцсетях.Как объяснили в компании, поздравление и пожелания предлагается отправить на почту вымышленного персонажа Dead Morose. Там пообещали, что ответят всем. "Dead Morose — возможность отправить письмо на тот свет своему усопшему родственнику и способ продолжить отношения с умершим человеком. Возможность передать ему то, что не успели сказать при жизни", — пояснили в ритуальной службе.В СРО "Наследие" добавили, что Dead Morose помогает психологически облегчить потерю близких, посланий поступает очень много, а с негативом они пока не сталкивались.Письма от родственников нигде публиковаться не будут, а после ответа их удалят, заверили в службе. Написать покойному можно до 14 января.

https://ria.ru/20210619/sny-1737613936.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, омск, омская область, новый год