10:46 28.12.2021 (обновлено: 10:56 28.12.2021)
Кулеба высказался по поводу блокировки ФРГ покупки Украиной оружия у НАТО
Глава МИД Украины Кулеба: блокировка Берлином покупки Киевом оружия через НАТО неприемлема
© REUTERS / Ints KalninsМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Блокирование Германией приобретения Киевом оружия через систему НАТО неприемлемо, Украина работает над снятием этих ограничений, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО. Резников в интервью газете Financial Times заявил, что Берлин в ноябре наложил вето на закупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотников. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства.
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"Для меня это принципиальный политический вопрос, потому что никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет. И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим. Я считаю, что в отношениях с Германией подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.
При этом, по его словам, Киев работает над снятием ограничений. "Мы над этим работаем тихо, без шума. Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой", - сказал Кулеба.
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