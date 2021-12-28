10:05 28.12.2021 (обновлено: 10:19 28.12.2021)
У России не может быть роли в отношениях Украины и НАТО, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: у России не может быть никакой роли в отношениях Киева и НАТО
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России априори не может быть какой-либо роли в отношениях между Киевом и НАТО.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
"Например, возможность предоставления России какой-либо роли в отношениях между Украиной и НАТО. Этой роли не может быть априори", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.