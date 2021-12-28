https://ria.ru/20211228/ukraina-1765768911.html

У России не может быть роли в отношениях Украины и НАТО, заявил Кулеба

У России не может быть роли в отношениях Украины и НАТО, заявил Кулеба - РИА Новости, 28.12.2021

У России не может быть роли в отношениях Украины и НАТО, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России априори не может быть какой-либо роли в отношениях между Киевом и НАТО. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:05

2021-12-28T10:05

2021-12-28T10:19

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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у России априори не может быть какой-либо роли в отношениях между Киевом и НАТО.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации."Например, возможность предоставления России какой-либо роли в отношениях между Украиной и НАТО. Этой роли не может быть априори", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211227/nato-1765587375.html

https://ria.ru/20211227/ukraina-1765663834.html

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