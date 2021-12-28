https://ria.ru/20211228/ukraina-1765761753.html

Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"

Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят" - РИА Новости, 28.12.2021

Украину попросили "не входить туда, куда ее не просят"

Спустя тридцать лет после распада СССР Украине так и не удалось выработать собственную национальную идею. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:07

2021-12-28T09:07

2021-12-28T09:07

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Спустя тридцать лет после распада СССР Украине так и не удалось выработать собственную национальную идею. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал политический эксперт Алексей Фещенко.Прежде всего Украине не следует вырезать период СССР из своей истории, напротив, ей необходимо извлечь из этих событий ценный опыт, отметил специалист.Фещенко отметил, что он не против попыток Украины развиваться по образцу западных стран, однако необязательно ассимилироваться полностью."Необходимо определить вектор позиционирования <…> Я не против европейских стандартов, но не всегда нужно входить туда, куда нас не просят", – заключил политолог.В 2014 году Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году она приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине необходимо достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты считают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211227/klimkin-1765714536.html

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в мире, украина, ссср