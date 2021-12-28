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Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости
Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости - РИА Новости, 28.12.2021
Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости
Общие нормативные документы по климату, которые были приняты в России в 2020 году, будут уточнены в 2022-м, в первом полугодии которого будет принят план... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:30
2021-12-28T10:30
2021-12-28T10:30
экономика
сахалинская область
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Общие нормативные документы по климату, которые были приняты в России в 2020 году, будут уточнены в 2022-м, в первом полугодии которого будет принят план снижения углеродоемкости экономики, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.Он напомнил, что в 2020 году был принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который создает основу для осуществления в России климатических проектов – мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Также была принята "Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года"."В скором времени рассчитываю на принятие федерального закона об эксперименте с системой торговли выбросами в Сахалинской области. Кроме того, в ближайшие месяцы должна быть утверждена Федеральная научно-техническая программа по экологическому развитию и климатическим изменениям… Стратегию предстоит дополнить планом снижения углеродоемкости экономики страны, который должен быть утвержден в первой половине следующего года", - сказал Эдельгериев.Собеседник пояснил, что пока приняты документы довольно общего порядка, они должны быть содержательно раскрыты в дальнейшем.
https://ria.ru/20211227/putin-1765604887.html
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экономика, сахалинская область, россия, руслан эдельгериев
Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости
Советник президента Эдельгериев: план снижения углеродоемкости будет принят за полгода