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Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости
Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости - РИА Новости, 28.12.2021
Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости
Общие нормативные документы по климату, которые были приняты в России в 2020 году, будут уточнены в 2022-м, в первом полугодии которого будет принят план... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:30
2021-12-28T10:30
экономика
сахалинская область
россия
руслан эдельгериев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Общие нормативные документы по климату, которые были приняты в России в 2020 году, будут уточнены в 2022-м, в первом полугодии которого будет принят план снижения углеродоемкости экономики, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.Он напомнил, что в 2020 году был принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который создает основу для осуществления в России климатических проектов – мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Также была принята "Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года"."В скором времени рассчитываю на принятие федерального закона об эксперименте с системой торговли выбросами в Сахалинской области. Кроме того, в ближайшие месяцы должна быть утверждена Федеральная научно-техническая программа по экологическому развитию и климатическим изменениям… Стратегию предстоит дополнить планом снижения углеродоемкости экономики страны, который должен быть утвержден в первой половине следующего года", - сказал Эдельгериев.Собеседник пояснил, что пока приняты документы довольно общего порядка, они должны быть содержательно раскрыты в дальнейшем.
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экономика, сахалинская область, россия, руслан эдельгериев
10:30 28.12.2021
 
Эдельгериев рассказал о сроках принятия плана снижения углеродоемкости

Советник президента Эдельгериев: план снижения углеродоемкости будет принят за полгода

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Советник президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Общие нормативные документы по климату, которые были приняты в России в 2020 году, будут уточнены в 2022-м, в первом полугодии которого будет принят план снижения углеродоемкости экономики, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.
Он напомнил, что в 2020 году был принят закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", который создает основу для осуществления в России климатических проектов – мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Также была принята "Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года".
"В скором времени рассчитываю на принятие федерального закона об эксперименте с системой торговли выбросами в Сахалинской области. Кроме того, в ближайшие месяцы должна быть утверждена Федеральная научно-техническая программа по экологическому развитию и климатическим изменениям… Стратегию предстоит дополнить планом снижения углеродоемкости экономики страны, который должен быть утвержден в первой половине следующего года", - сказал Эдельгериев.
Собеседник пояснил, что пока приняты документы довольно общего порядка, они должны быть содержательно раскрыты в дальнейшем.
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ЭкономикаСахалинская областьРоссияРуслан Эдельгериев
 
 
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