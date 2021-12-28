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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/uchebnik-1765829179.html
Мурашко поблагодарил "Россию сегодня" за перевод первого учебника по COVID
Мурашко поблагодарил "Россию сегодня" за перевод первого учебника по COVID - РИА Новости, 28.12.2021
Мурашко поблагодарил "Россию сегодня" за перевод первого учебника по COVID
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил международное информационное агентство "Россия сегодня", которое еще весной 2020 года перевело первый... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:19
2021-12-28T14:19
распространение коронавируса
в мире
общество
наука
европа
китай
дмитрий киселев
михаил мурашко
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил международное информационное агентство "Россия сегодня", которое еще весной 2020 года перевело первый китайский учебник по коронавирусу, сообщил во вторник генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.Киселев напомнил, что ещё весной 2020 года агентство получило возможность со стороны Китая перевести учебник по коронавирусу, когда Китай уже был в разгаре борьбы и приобрел определенный опыт. "А в России и в Европе это был неведомый зверь... первая академическая клиника университетской школы медицины провинции Чжан-Цзянь уже выпустила учебник под редакцией профессора Тинбо Ляна, и мы в агентстве, в китайской службе, просто буквально в несколько рук в пожарном порядке перевели этот учебник и отдали министерству здравоохранения РФ, за что министр (Михаил) Мурашко поблагодарил нас за такой обмен опытом", - сказал Киселёв, выступая на XIII пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.Он отметил, что это было сделано при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и при научной редакции первого медицинского Сеченовского университета."Огромное спасибо за эту бескорыстную помощь, ни о каких гонорарах речь не шла, мы сделали это как друзья, как братья, и это было незабываемо. Мы осуществили этот проект всего в две недели, когда в России не было никакой литературы и никакого опыта не было", - добавил Киселёв.Ключевой темой пленарного заседания в этом году стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Руководство комитета, а также председатели 16-ти Советов подводят итоги работы за отчетный период, обсуждают план мероприятий на ближайшую перспективу, а также намечают пути развития народной дипломатии двух стран.
https://ria.ru/20211210/premiya-1763108232.html
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в мире, общество, наука, европа, китай, дмитрий киселев, михаил мурашко, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, миа "россия сегодня", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:19 28.12.2021
 
Мурашко поблагодарил "Россию сегодня" за перевод первого учебника по COVID

Мурашко поблагодарил "Россию сегодня" за перевод первого китайского учебника по COVID-19

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пресс-конференции по итогам заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пресс-конференции по итогам заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поблагодарил международное информационное агентство "Россия сегодня", которое еще весной 2020 года перевело первый китайский учебник по коронавирусу, сообщил во вторник генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.
Киселев напомнил, что ещё весной 2020 года агентство получило возможность со стороны Китая перевести учебник по коронавирусу, когда Китай уже был в разгаре борьбы и приобрел определенный опыт. "А в России и в Европе это был неведомый зверь... первая академическая клиника университетской школы медицины провинции Чжан-Цзянь уже выпустила учебник под редакцией профессора Тинбо Ляна, и мы в агентстве, в китайской службе, просто буквально в несколько рук в пожарном порядке перевели этот учебник и отдали министерству здравоохранения РФ, за что министр (Михаил) Мурашко поблагодарил нас за такой обмен опытом", - сказал Киселёв, выступая на XIII пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
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Он отметил, что это было сделано при поддержке Российского фонда прямых инвестиций и при научной редакции первого медицинского Сеченовского университета.
"Огромное спасибо за эту бескорыстную помощь, ни о каких гонорарах речь не шла, мы сделали это как друзья, как братья, и это было незабываемо. Мы осуществили этот проект всего в две недели, когда в России не было никакой литературы и никакого опыта не было", - добавил Киселёв.
Ключевой темой пленарного заседания в этом году стало 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Руководство комитета, а также председатели 16-ти Советов подводят итоги работы за отчетный период, обсуждают план мероприятий на ближайшую перспективу, а также намечают пути развития народной дипломатии двух стран.
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Распространение коронавирусаВ миреОбществоНаукаЕвропаКитайДмитрий КиселевМихаил МурашкоРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияМИА "Россия сегодня"РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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