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В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних
В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних - РИА Новости, 28.12.2021
В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних
Полиция города Гарланд в американском штате Техас задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T04:07
2021-12-28T07:49
в мире
техас
сша
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Полиция города Гарланд в американском штате Техас задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое несовершеннолетних.Ранее гарландские правоохранители сообщили, что неизвестный убил трех человек и ранил четвертого, открыв огонь в магазине.Подросток находится под стражей, но ему не предъявили обвинение, добавил полицейский.По словам Брайана, полиция ищет еще одного человека - он не подозреваемый, а "лицо, представляющее интерес", с которым правоохранители хотят побеседовать.Личности погибших и задержанного не обнародовали. Брайан сообщил, что жертвам было от 14 до 16 лет.
https://ria.ru/20211213/tekhas-1763392426.html
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в мире, техас, сша
04:07 28.12.2021 (обновлено: 07:49 28.12.2021)
 
В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних

В Техасе задержали подростка после стрельбы в магазине с тремя убитыми несовершеннолетними

© AP Photo / Morry Gash, FileАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Morry Gash, File
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Полиция города Гарланд в американском штате Техас задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое несовершеннолетних.
Ранее гарландские правоохранители сообщили, что неизвестный убил трех человек и ранил четвертого, открыв огонь в магазине.
"Мы произвели задержание человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу... Это 14-летний подросток", - сказал начальник местной полиции Джефф Брайан в ходе пресс-конференции.
Подросток находится под стражей, но ему не предъявили обвинение, добавил полицейский.
По словам Брайана, полиция ищет еще одного человека - он не подозреваемый, а "лицо, представляющее интерес", с которым правоохранители хотят побеседовать.
Личности погибших и задержанного не обнародовали. Брайан сообщил, что жертвам было от 14 до 16 лет.
Полицейский автомобиль в районе места убийства Макайи Брайант в городе Колумбус - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 08:45
Во время стрельбы в штате Техас погиб человек
 
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