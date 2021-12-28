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В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних
В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних - РИА Новости, 28.12.2021
В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних
Полиция города Гарланд в американском штате Техас задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T04:07
2021-12-28T04:07
2021-12-28T07:49
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Полиция города Гарланд в американском штате Техас задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое несовершеннолетних.Ранее гарландские правоохранители сообщили, что неизвестный убил трех человек и ранил четвертого, открыв огонь в магазине.Подросток находится под стражей, но ему не предъявили обвинение, добавил полицейский.По словам Брайана, полиция ищет еще одного человека - он не подозреваемый, а "лицо, представляющее интерес", с которым правоохранители хотят побеседовать.Личности погибших и задержанного не обнародовали. Брайан сообщил, что жертвам было от 14 до 16 лет.
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в мире, техас, сша
04:07 28.12.2021 (обновлено: 07:49 28.12.2021)
В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних
В Техасе задержали подростка после стрельбы в магазине с тремя убитыми несовершеннолетними
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости.
Полиция города Гарланд в американском штате Техас
задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое несовершеннолетних.
Ранее гарландские правоохранители сообщили, что неизвестный убил трех человек и ранил четвертого, открыв огонь в магазине.
"Мы произвели задержание человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу... Это 14-летний подросток", - сказал начальник местной полиции Джефф Брайан в ходе пресс-конференции.
Подросток находится под стражей, но ему не предъявили обвинение, добавил полицейский.
По словам Брайана, полиция ищет еще одного человека - он не подозреваемый, а "лицо, представляющее интерес", с которым правоохранители хотят побеседовать.
Личности погибших и задержанного не обнародовали. Брайан сообщил, что жертвам было от 14 до 16 лет.