https://ria.ru/20211228/ubiystvo-1765753492.html

В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних

В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних - РИА Новости, 28.12.2021

В США задержали подростка по подозрению в убийстве трех несовершеннолетних

Полиция города Гарланд в американском штате Техас задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T04:07

2021-12-28T04:07

2021-12-28T07:49

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Полиция города Гарланд в американском штате Техас задержала 14-летнего подростка в связи со стрельбой в минимаркете 27 декабря, жертвами которой стали трое несовершеннолетних.Ранее гарландские правоохранители сообщили, что неизвестный убил трех человек и ранил четвертого, открыв огонь в магазине.Подросток находится под стражей, но ему не предъявили обвинение, добавил полицейский.По словам Брайана, полиция ищет еще одного человека - он не подозреваемый, а "лицо, представляющее интерес", с которым правоохранители хотят побеседовать.Личности погибших и задержанного не обнародовали. Брайан сообщил, что жертвам было от 14 до 16 лет.

https://ria.ru/20211213/tekhas-1763392426.html

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