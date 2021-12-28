https://ria.ru/20211228/turisticheskayapolitsiya-1765769901.html

Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками

Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками - РИА Новости, 28.12.2021

Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками

Двести сотрудников туристической полиции Москвы прошли экскурсионное обучение перед новогодними праздниками, сообщили РИА Новости в Мостуризме. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:05

2021-12-28T12:05

2021-12-28T14:05

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Двести сотрудников туристической полиции Москвы прошли экскурсионное обучение перед новогодними праздниками, сообщили РИА Новости в Мостуризме."Проведено 90 обучающих экскурсий. Маршруты были составлены по основным локациям патрулирования сотрудников правопорядка", — рассказали в пресс-службе.Маршруты определяются с учетом аналитики самых посещаемых туристами мест города. Традиционно это центр Москвы, а также районы, где расположены главные парки, интересные достопримечательности, усадьбы, смотровые площадки."Обучение проходило при содействии Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и цифрового туристического сервиса RUSSPASS", — рассказали в пресс-службе.Там подчеркнули, что ежегодно в столицу приезжают миллионы туристов — например, только за девять месяцев 2021 года их количество достигло почти 15 миллионов.Туристическая полиция появилась в Москве в 2014 году. Главные требования к сотрудникам – знание иностранных языков, коммуникабельность и хорошая физическая подготовка.

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