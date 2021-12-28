https://ria.ru/20211228/turisticheskayapolitsiya-1765769901.html
Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками
Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками - РИА Новости, 28.12.2021
Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками
Двести сотрудников туристической полиции Москвы прошли экскурсионное обучение перед новогодними праздниками, сообщили РИА Новости в Мостуризме. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:05
2021-12-28T12:05
2021-12-28T14:05
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Двести сотрудников туристической полиции Москвы прошли экскурсионное обучение перед новогодними праздниками, сообщили РИА Новости в Мостуризме."Проведено 90 обучающих экскурсий. Маршруты были составлены по основным локациям патрулирования сотрудников правопорядка", — рассказали в пресс-службе.Маршруты определяются с учетом аналитики самых посещаемых туристами мест города. Традиционно это центр Москвы, а также районы, где расположены главные парки, интересные достопримечательности, усадьбы, смотровые площадки."Обучение проходило при содействии Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и цифрового туристического сервиса RUSSPASS", — рассказали в пресс-службе.Там подчеркнули, что ежегодно в столицу приезжают миллионы туристов — например, только за девять месяцев 2021 года их количество достигло почти 15 миллионов.Туристическая полиция появилась в Москве в 2014 году. Главные требования к сотрудникам – знание иностранных языков, коммуникабельность и хорошая физическая подготовка.
https://ria.ru/20211227/shtrafy-1765638480.html
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безопасность, полиция, москва, новости - туризм, туристы, туризм, новый арбат, северный речной вокзал, праздники
12:05 28.12.2021 (обновлено: 14:05 28.12.2021)
Сотрудники туристической полиции Москвы прошли обучение перед праздниками
Двести сотрудников туристической полиции Москвы прошли обучение в преддверии Нового года
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Двести сотрудников туристической полиции Москвы прошли экскурсионное обучение перед новогодними праздниками, сообщили РИА Новости в Мостуризме.
"Проведено 90 обучающих экскурсий. Маршруты были составлены по основным локациям патрулирования сотрудников правопорядка", — рассказали в пресс-службе.
Маршруты определяются с учетом аналитики самых посещаемых туристами мест города. Традиционно это центр Москвы, а также районы, где расположены главные парки, интересные достопримечательности, усадьбы, смотровые площадки.
"Обучение проходило при содействии Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и цифрового туристического сервиса RUSSPASS", — рассказали в пресс-службе.
Там подчеркнули, что ежегодно в столицу приезжают миллионы туристов — например, только за девять месяцев 2021 года их количество достигло почти 15 миллионов.
Туристическая полиция появилась в Москве в 2014 году. Главные требования к сотрудникам – знание иностранных языков, коммуникабельность и хорошая физическая подготовка.