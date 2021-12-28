https://ria.ru/20211228/transport-1765912364.html

Собянин: популярность общественного транспорта снизилась из-за пандемии

Собянин: популярность общественного транспорта снизилась из-за пандемии - РИА Новости, 28.12.2021

Собянин: популярность общественного транспорта снизилась из-за пандемии

Число москвичей, пользующихся общественным транспортом, из-за пандемии сократилось почти до уровня 2010 года - до 60%, хотя в 2019 году было 70%, но это... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T21:29

2021-12-28T21:29

2021-12-28T21:29

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

сергей собянин

общественный транспорт

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Число москвичей, пользующихся общественным транспортом, из-за пандемии сократилось почти до уровня 2010 года - до 60%, хотя в 2019 году было 70%, но это временное явление, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в 2019 году 70% москвичей пользовались общественным транспортом, а в 2010 году - чуть более 60%. Он отметил, что за счет большого количества пассажиров общественного транспорта удавалось сдерживать поток машин."Количество машин в городе прибавлялось, а количество машин на улицах города не увеличивалось. Сейчас ситуация несколько ухудшилась из-за пандемии, многие опасаются садиться в общественный транспорт, поэтому пересаживаются на автомашины, и эта пропорция вернулась практически к старой пропорции 60 на 40, но я считаю, что это временное явление. Когда ситуация улучшится с точки зрения эпидемиологической, вот эта пропорция восстановится. Это очень важно, потому что город не может вместить все машины", - сказал Собянин в эфире ТВЦ.По его словам, когда в городе в сутки проезжает по улицам до 3 миллионов машин, все в порядке, но когда их больше, ситуация ухудшается. Он добавил, что половина этих машин - не москвичи, а жители Подмосковья и регионов, которые приезжают в столицу на работу или по другим делам."И важно для них создать какое-то пригородное сообщение", - отметил мэр.

https://ria.ru/20211228/podgotovka-1765908970.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, общественный транспорт