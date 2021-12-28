https://ria.ru/20211228/transport-1765907169.html
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в МО
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в МО - РИА Новости, 28.12.2021
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в МО
Выделенные полосы для общественного транспорта должны появиться на дорогах Московской области в 2022 году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T20:22
2021-12-28T20:22
2021-12-28T20:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Выделенные полосы для общественного транспорта должны появиться на дорогах Московской области в 2022 году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, как сообщает телеканал "360".Из-за плохой погоды и пробок общественный транспорт часто выбивается из графика и людям приходится долго ждать автобусов. Выделенные полосы должны решить эту проблему."Общественный транспорт, выделенные полосы – это вызов 2022 года", – сказал Воробьев.Он отметил, что это непростая задача, но выделенные полосы сделают везде, где это возможно. Также в 2022 году планируется обустроить парковки, поскольку на придомовых территориях часто нельзя поставить машину."Мы видим огромный запрос жителей. [Представь:] ты подъезжаешь к своему дому и, о боже, оказываешься в ситуации, когда ехал-ехал-ехал и приехал туда, где нельзя поставить машину. Перегородить дорогу ты не имеешь права. В общем, все, что связано с парковками, требует очень деликатного, внимательного подхода и диалога с жителями", – рассказал губернатор.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
Выделенные полосы для общественного транспорта должны появиться на дорогах Московской области в 2022 году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, как сообщает телеканал "360"
.
Из-за плохой погоды и пробок общественный транспорт часто выбивается из графика и людям приходится долго ждать автобусов. Выделенные полосы должны решить эту проблему.
"Общественный транспорт, выделенные полосы – это вызов 2022 года", – сказал Воробьев.
Он отметил, что это непростая задача, но выделенные полосы сделают везде, где это возможно. Также в 2022 году планируется обустроить парковки, поскольку на придомовых территориях часто нельзя поставить машину.
"Мы видим огромный запрос жителей. [Представь:] ты подъезжаешь к своему дому и, о боже, оказываешься в ситуации, когда ехал-ехал-ехал и приехал туда, где нельзя поставить машину. Перегородить дорогу ты не имеешь права. В общем, все, что связано с парковками, требует очень деликатного, внимательного подхода и диалога с жителями", – рассказал губернатор.