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"Лукойл" покупает долю в одном из проектов "Газпром нефти"
"Лукойл" покупает долю в одном из проектов "Газпром нефти" - РИА Новости, 28.12.2021
"Лукойл" покупает долю в одном из проектов "Газпром нефти"
"Лукойл" покупает у "Газпром нефти" долю в 50% в проекте "Меретояханефтегаз" за 52 миллиарда рублей, сообщает "Лукойл". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:14
2021-12-28T16:14
2021-12-28T16:28
экономика
газпром нефть
лукойл
газпром
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости/Прайм. "Лукойл" покупает у "Газпром нефти" долю в 50% в проекте "Меретояханефтегаз" за 52 миллиарда рублей, сообщает "Лукойл"."ПАО "Лукойл" и ПАО "Газпром нефть" заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз", 100%-го дочернего предприятия ПАО "Газпром нефть". Договор заключен в рамках создания совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно договору, сумма сделки составит 52 миллиарда рублей, включая переуступку 50% прав требования по займам ПАО "Газпром нефть" на сумму 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Также компании согласовали программу геологического доизучения участков, принадлежащих "Меретояханефтегазу". Обязательства по ней — 8,9 миллиарда рублей — профинансирует "Лукойл".Сделку планируется закрыть в 2022 году после выполнения отлагательных условий, включая получение корпоративных одобрений и согласование с Федеральной антимонопольной службой."Лукойл" и "Газпром нефть" договорились о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза", дочерней структуры "Газпром нефти", в сентябре 2021 года. Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введённое в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности совместного предприятия войдет разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков. Совокупные геологические запасы кластера составляют более 1 миллиарда тонн нефти и около 500 миллиардов кубометров газа, значительная их часть относится к трудноизвлекаемым.
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экономика, газпром нефть, лукойл, газпром
16:14 28.12.2021 (обновлено: 16:28 28.12.2021)
"Лукойл" покупает долю в одном из проектов "Газпром нефти"
"Лукойл" покупает у "Газпром нефти" долю в 50 процентов в проекте "Меретояханефтегаз"
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости/Прайм.
"Лукойл
" покупает у "Газпром нефти
" долю в 50% в проекте "Меретояханефтегаз" за 52 миллиарда рублей, сообщает "Лукойл".
"ПАО "Лукойл" и ПАО "Газпром
нефть" заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз", 100%-го дочернего предприятия ПАО "Газпром нефть". Договор заключен в рамках создания совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого автономного округа. Согласно договору, сумма сделки составит 52 миллиарда рублей, включая переуступку 50% прав требования по займам ПАО "Газпром нефть" на сумму 35 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Также компании согласовали программу геологического доизучения участков, принадлежащих "Меретояханефтегазу". Обязательства по ней — 8,9 миллиарда рублей — профинансирует "Лукойл".
Сделку планируется закрыть в 2022 году после выполнения отлагательных условий, включая получение корпоративных одобрений и согласование с Федеральной антимонопольной службой.
"Лукойл" и "Газпром нефть" договорились о создании совместного предприятия на базе "Меретояханефтегаза", дочерней структуры "Газпром нефти", в сентябре 2021 года. Ядром нового центра добычи станет Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, введённое в эксплуатацию в июне 2021 года. Кроме того, в периметр деятельности совместного предприятия войдет разработка Северо-Самбургского и Меретояхинского месторождений, а также двух Западно-Юбилейных лицензионных участков. Совокупные геологические запасы кластера составляют более 1 миллиарда тонн нефти и около 500 миллиардов кубометров газа, значительная их часть относится к трудноизвлекаемым.