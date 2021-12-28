https://ria.ru/20211228/toplivo-1765800006.html

"Росатом" создал производство ядерного топлива для АЭС западного дизайна

"Росатом" создал производство ядерного топлива для АЭС западного дизайна - РИА Новости, 28.12.2021

"Росатом" создал производство ядерного топлива для АЭС западного дизайна

"Росатом" создал у себя производство ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для энергетических реакторов западного дизайна PWR, в результате будет возможно обеспечить... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:16

2021-12-28T12:16

2021-12-28T12:16

технологии

твэл

новосибирск

швеция

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новосибирский завод химконцентратов

наталья никипелова

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Росатом" создал у себя производство ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для энергетических реакторов западного дизайна PWR, в результате будет возможно обеспечить потребности зарубежных заказчиков в коммерческих объемах, сообщила во вторник пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.Этот проект выполнялся на предприятии ТВЭЛ "Новосибирском заводе химконцентратов" (ПАО "НЗХК", Новосибирск)."Новый производственный участок позволит обеспечить поставки различных модификаций топлива "ТВС-Квадрат" (TVS-K) в коммерческих объемах для операторов АЭС с реакторами PWR", - говорится в сообщении.Проект, учитывающий весь многолетний опыт развития производств ядерного топлива в "Росатоме", реализован с использованием наиболее современного оборудования и технологий с широким применением цифровых решений. Высокая степень автоматизации и контрольно-измерительные операции на каждом этапе производства обеспечивают необходимый уровень качества топлива в соответствии с требованиями заказчиков, указывается в пресс-релизе.В 2020 году опытная партия топлива "ТВС-Квадрат" завершила цикл эксплуатации в реакторе PWR-900 на энергоблоке №3 АЭС "Рингхальс" в Швеции. Облученное топливо было направлено в научный центр Studsvik в Швеции для проведения послереакторных исследований, основная фаза которых завершилась осенью 2021 года."Референтный опыт эксплуатации и послереакторные исследования подтвердили заявленные характеристики российского топлива для PWR. Вывод "ТВС-Квадрат" на мировой рынок позволит обеспечить диверсификацию поставок топлива PWR не только по поставщикам, но и по технологии", - отметила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, слова которой приведены в сообщении.По ее словам, это российское ядерное топливо "имеет оригинальную "генетику"."Это и конструкционные материалы, и подход к изготовлению топливной композиции и т.д. Топливо "ТВС-Квадрат" основано на российских технологических решениях, которые не подпадают под ограничения экспортного контроля со стороны других государств. Мы уверены, что использование нашей продукции позволит заказчикам получить экономический эффект при безусловном обеспечении надежности и безопасности", - добавила Никипелова.Российское ядерное топливо "ТВС-Квадрат" предназначено для энергетических реакторов типа PWR (pressurised water reactor, реакторы с водой под давлением), работающих на энергоблоках АЭС, построенных по зарубежным проектам (по данным МАГАТЭ, в настоящее время это 241 энергоблок). Российская разработка называется "ТВС-Квадрат" потому, что эти топливные сборки имеют квадратное сечение — как и топливные сборки, применяемые в реакторах PWR.Топливная компания ТВЭЛ включает предприятия по производству ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ - один из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

https://ria.ru/20211227/rosatom-1765618550.html

https://ria.ru/20211224/ledokol-1765368763.html

https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html

новосибирск

швеция

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технологии, твэл, новосибирск, швеция, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новосибирский завод химконцентратов, наталья никипелова