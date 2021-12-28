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Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19 в России

Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19 в России - РИА Новости, 28.12.2021

Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:30

2021-12-28T14:30

2021-12-28T14:36

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коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус."При этом с начала пандемии мы занимаем лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации. На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвертое место", - сказала Попова.

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2021

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