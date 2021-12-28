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Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19 в России - РИА Новости, 28.12.2021
Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:30
2021-12-28T14:30
2021-12-28T14:36
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коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает лидирующие места по охвату тестированием на коронавирус."При этом с начала пандемии мы занимаем лидирующие места по охвату тестирования населения Российской Федерации. На сегодняшний день по общему количеству Россия занимает четвертое место", - сказала Попова.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
14:30 28.12.2021 (обновлено: 14:36 28.12.2021)
Попова оценила ситуацию с тестированием на COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Попова: Россия занимает четвертое место по тестированию на COVID-19