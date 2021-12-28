https://ria.ru/20211228/telekanal-1765881408.html

Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку праздничных фильмов

Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку праздничных фильмов - РИА Новости, 28.12.2021

Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку праздничных фильмов

Новый год – это время чудес и волшебства. Так приятно в эти праздничные дни ходить друг к другу в гости, дарить подарки, составлять праздничное меню, играть в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:50

2021-12-28T17:50

2021-12-28T17:50

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765883037_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d2327b8f7186cf6e78d0e8fee42ba56f.jpg

МОСКВА, 28 дек - Пресс-служба Viasat. Новый год – это время чудес и волшебства. Так приятно в эти праздничные дни ходить друг к другу в гости, дарить подарки, составлять праздничное меню, играть в зимние игры, ну, и конечно, смотреть старые добрые праздничные комедии, где все всегда хорошо заканчивается. TV1000 Русское Кино подготовил для вас подборку новогодних кинохитов, которые создадут сказочное настроение без мандаринов и оливье! Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра!1 января в 14.35 – лирическая комедия "32 декабря" (12+)В новогоднюю ночь, когда возможны любые чудеса, трое неразлучных друзей мечтают лишь об одном – стать на одну ночь молодыми. И когда с последним ударом курантов их желание неожиданно сбывается, неутомимые старики получают невероятный шанс завершить то, что они не успели сделать много лет назад… В этом праздничном фильме о дружбе и волшебстве снимается целая россыпь отечественных звезд, включая Евгению Добровольскую, Андрея Мягкова, Николая Караченцова, Фёдора Добронравова и Владимира Меньшова.2 января в 16:00 – новогодняя комедия "Праздник взаперти" (16+)Настроение для легкой праздничной комедии? Вот она! Веселый фильм рассказывает об актёре Славе Белкине, который каждый новый год подрабатывает Дедом Морозом. К несчастью, на этот раз его верная партнерша-Снегурочка не смогла приехать, но прислала вместо себя подружку. С этого момента всё идёт наперекосяк. Артисты попадают в плен к мальчику Саше, который запирает их в своей квартире. Удастся ли им выбраться? Ведь Деда Мороза и Снегурочку хотят видеть еще и другие дети в Новогоднюю ночь. "Праздник взаперти" – это классическая комедия положений с новогодним привкусом.3 января в 16:15 – фантастическая мелодрама "Тариф новогодний" (12+)Происходит немыслимое! В Новогоднюю ночь молодой человек Андрей по традиции звонит случайному собеседнику, чтобы поздравить с Новым годом. Он попадает на приятную незнакомку Алену, которую только что бросил парень. Этот случайный звонок, сделанный благодаря загадочному "Новогоднему тарифу", меняет их жизни навсегда. Оказывается, герои живут в разное время. Он в 2009 году, а она – в 2008. Смогут ли они быть вместе и изменить то, чему суждено было случиться? Светлая и добрая романтическая комедия "Тариф новогодний" с Валерией Ланской и Максимом Матвеевым в главных ролях заставит вас поверить в чудеса и новогоднюю сказку.4 января в 16:35 - фантастическая романтическая комедия "Мой парень – Ангел" (16+)Ни один список рождественских фильмов не будет полным без Артура Смольянинова в роли Ангела. Это праздничная и зимняя сказка от режиссера Веры Сторожевой на основе повести Марка Арена "Рождественский Ангел". Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать студентке Саше, что ангелы существуют. Приготовьтесь к красивой любовной истории с неожиданным финалом.5 января в 16:40 – комедия "Друзья друзей" (16+)Яркая новогодняя комедия с неподражаемым Юрием Стояновым, Гариком Харламовым и Нюшей в главных ролях. В центре повествования – истории совершенно разных людей. Их судьбы переплетаются в преддверии Нового Года, в результате чего каждый из героев попадает в смешные, нелепые и порой даже опасные ситуации, выпутаться из которых им помогают друзья. Приготовьтесь смеяться!6 января в 16:45 – фантастическая комедия "Самый Новый год" (16+)Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться в прошлом. Герою этого фильма ветеринарному фельдшеру Саше чудесным образом удается это сделать: переместиться из 2020 года в 1992 год. Теперь ему стоит нешуточно попотеть, чтобы вернуться назад в будущее. "Самый новый год" по своей глубине ничуть не уступает многим культовым картинам о перемещениях во времени, таким как "Гостья из будущего", "Иван Васильевич меняет профессию". Тема эта по-прежнему не дает покоя ни только многим кинематографистам, но и зрителям. В главных ролях - Роман Курцын и Алина Алексеева.7 января в 16:20 – новогодняя комедия "Вечер шутов или серьезно с приветом" (6+)Лёгкий и добрый фильм для семейного просмотра. Бизнесмен, домохозяйка, таксист, офис-менеджер, режиссёр и воспитатель – у каждого свой Новый год. Для одних – это возможность загадать сокровенное желание, для других – ежегодная традиция посмеяться над окружающими во время странного праздника "Вечер шутов". Однако в этот раз смеяться будут другие… Вместе с героями Юлии Александровой, Алисы Гребенщиковой, Георгия Витязева зрители будут влюбляться, мечтать и попадут в самые неожиданные ситуации.8 января в 16:00 – семейная комедия "Новогодний переполох" (12+)Здесь все звезды первой величины: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Ян Цапник, Анастасия Макеева – и это еще не полный список! Если вы думаете, что только ваши родственники на праздниках вытворяют что-то немыслимое, то просто посмотрите этот легкий и веселый фильм. Дети и внуки отставного генерала Георгия Морозова собираются у него дома в канун Нового года. Однако их связывают далеко не семейные ценности, а … борьба за наследство. Сможет ли новогоднее чудо объединить недружную семью?9 января в 15:15 – фантастическая мелодрама "SOS, Дед Мороз или все сбудется!" (6+)В канун Нового года девочка Света мечтает только об одном "подарке" – чтобы ее родители помирились. Такое доброе желание выливается в необыкновенные приключения как для малышки, так и для Деда Мороза. Сможет ли всемогущий старик совершить чудо и помочь несчастной девочке? Потрясающий актерский состав, неожиданные повороты сюжета, искрометный юмор делают "SOS, Дед Мороз или все сбудется!" одной из лучших комедий для создания сказочного настроения у всей семьи.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы