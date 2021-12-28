Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211228/telekanal-1765881408.html
Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку праздничных фильмов
Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку праздничных фильмов - РИА Новости, 28.12.2021
Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку праздничных фильмов
Новый год – это время чудес и волшебства. Так приятно в эти праздничные дни ходить друг к другу в гости, дарить подарки, составлять праздничное меню, играть в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:50
2021-12-28T17:50
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765883037_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_d2327b8f7186cf6e78d0e8fee42ba56f.jpg
МОСКВА, 28 дек - Пресс-служба Viasat. Новый год – это время чудес и волшебства. Так приятно в эти праздничные дни ходить друг к другу в гости, дарить подарки, составлять праздничное меню, играть в зимние игры, ну, и конечно, смотреть старые добрые праздничные комедии, где все всегда хорошо заканчивается. TV1000 Русское Кино подготовил для вас подборку новогодних кинохитов, которые создадут сказочное настроение без мандаринов и оливье! Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра!1 января в 14.35 – лирическая комедия "32 декабря" (12+)В новогоднюю ночь, когда возможны любые чудеса, трое неразлучных друзей мечтают лишь об одном – стать на одну ночь молодыми. И когда с последним ударом курантов их желание неожиданно сбывается, неутомимые старики получают невероятный шанс завершить то, что они не успели сделать много лет назад… В этом праздничном фильме о дружбе и волшебстве снимается целая россыпь отечественных звезд, включая Евгению Добровольскую, Андрея Мягкова, Николая Караченцова, Фёдора Добронравова и Владимира Меньшова.2 января в 16:00 – новогодняя комедия "Праздник взаперти" (16+)Настроение для легкой праздничной комедии? Вот она! Веселый фильм рассказывает об актёре Славе Белкине, который каждый новый год подрабатывает Дедом Морозом. К несчастью, на этот раз его верная партнерша-Снегурочка не смогла приехать, но прислала вместо себя подружку. С этого момента всё идёт наперекосяк. Артисты попадают в плен к мальчику Саше, который запирает их в своей квартире. Удастся ли им выбраться? Ведь Деда Мороза и Снегурочку хотят видеть еще и другие дети в Новогоднюю ночь. "Праздник взаперти" – это классическая комедия положений с новогодним привкусом.3 января в 16:15 – фантастическая мелодрама "Тариф новогодний" (12+)Происходит немыслимое! В Новогоднюю ночь молодой человек Андрей по традиции звонит случайному собеседнику, чтобы поздравить с Новым годом. Он попадает на приятную незнакомку Алену, которую только что бросил парень. Этот случайный звонок, сделанный благодаря загадочному "Новогоднему тарифу", меняет их жизни навсегда. Оказывается, герои живут в разное время. Он в 2009 году, а она – в 2008. Смогут ли они быть вместе и изменить то, чему суждено было случиться? Светлая и добрая романтическая комедия "Тариф новогодний" с Валерией Ланской и Максимом Матвеевым в главных ролях заставит вас поверить в чудеса и новогоднюю сказку.4 января в 16:35 - фантастическая романтическая комедия "Мой парень – Ангел" (16+)Ни один список рождественских фильмов не будет полным без Артура Смольянинова в роли Ангела. Это праздничная и зимняя сказка от режиссера Веры Сторожевой на основе повести Марка Арена "Рождественский Ангел". Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать студентке Саше, что ангелы существуют. Приготовьтесь к красивой любовной истории с неожиданным финалом.5 января в 16:40 – комедия "Друзья друзей" (16+)Яркая новогодняя комедия с неподражаемым Юрием Стояновым, Гариком Харламовым и Нюшей в главных ролях. В центре повествования – истории совершенно разных людей. Их судьбы переплетаются в преддверии Нового Года, в результате чего каждый из героев попадает в смешные, нелепые и порой даже опасные ситуации, выпутаться из которых им помогают друзья. Приготовьтесь смеяться!6 января в 16:45 – фантастическая комедия "Самый Новый год" (16+)Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться в прошлом. Герою этого фильма ветеринарному фельдшеру Саше чудесным образом удается это сделать: переместиться из 2020 года в 1992 год. Теперь ему стоит нешуточно попотеть, чтобы вернуться назад в будущее. "Самый новый год" по своей глубине ничуть не уступает многим культовым картинам о перемещениях во времени, таким как "Гостья из будущего", "Иван Васильевич меняет профессию". Тема эта по-прежнему не дает покоя ни только многим кинематографистам, но и зрителям. В главных ролях - Роман Курцын и Алина Алексеева.7 января в 16:20 – новогодняя комедия "Вечер шутов или серьезно с приветом" (6+)Лёгкий и добрый фильм для семейного просмотра. Бизнесмен, домохозяйка, таксист, офис-менеджер, режиссёр и воспитатель – у каждого свой Новый год. Для одних – это возможность загадать сокровенное желание, для других – ежегодная традиция посмеяться над окружающими во время странного праздника "Вечер шутов". Однако в этот раз смеяться будут другие… Вместе с героями Юлии Александровой, Алисы Гребенщиковой, Георгия Витязева зрители будут влюбляться, мечтать и попадут в самые неожиданные ситуации.8 января в 16:00 – семейная комедия "Новогодний переполох" (12+)Здесь все звезды первой величины: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Ян Цапник, Анастасия Макеева – и это еще не полный список! Если вы думаете, что только ваши родственники на праздниках вытворяют что-то немыслимое, то просто посмотрите этот легкий и веселый фильм. Дети и внуки отставного генерала Георгия Морозова собираются у него дома в канун Нового года. Однако их связывают далеко не семейные ценности, а … борьба за наследство. Сможет ли новогоднее чудо объединить недружную семью?9 января в 15:15 – фантастическая мелодрама "SOS, Дед Мороз или все сбудется!" (6+)В канун Нового года девочка Света мечтает только об одном "подарке" – чтобы ее родители помирились. Такое доброе желание выливается в необыкновенные приключения как для малышки, так и для Деда Мороза. Сможет ли всемогущий старик совершить чудо и помочь несчастной девочке? Потрясающий актерский состав, неожиданные повороты сюжета, искрометный юмор делают "SOS, Дед Мороз или все сбудется!" одной из лучших комедий для создания сказочного настроения у всей семьи.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765883037_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_106d923475999650707845b1d49da7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
17:50 28.12.2021
 

Телеканал TV1000 Русское Кино подготовил подборку праздничных фильмов

© Фото : пресс-служба ViasatТелеканал TV1000 Русское Кино
Телеканал TV1000 Русское Кино - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : пресс-служба Viasat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - Пресс-служба Viasat. Новый год – это время чудес и волшебства. Так приятно в эти праздничные дни ходить друг к другу в гости, дарить подарки, составлять праздничное меню, играть в зимние игры, ну, и конечно, смотреть старые добрые праздничные комедии, где все всегда хорошо заканчивается. TV1000 Русское Кино подготовил для вас подборку новогодних кинохитов, которые создадут сказочное настроение без мандаринов и оливье! Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра!
1 января в 14.35 – лирическая комедия "32 декабря" (12+)
В новогоднюю ночь, когда возможны любые чудеса, трое неразлучных друзей мечтают лишь об одном – стать на одну ночь молодыми. И когда с последним ударом курантов их желание неожиданно сбывается, неутомимые старики получают невероятный шанс завершить то, что они не успели сделать много лет назад… В этом праздничном фильме о дружбе и волшебстве снимается целая россыпь отечественных звезд, включая Евгению Добровольскую, Андрея Мягкова, Николая Караченцова, Фёдора Добронравова и Владимира Меньшова.
2 января в 16:00 – новогодняя комедия "Праздник взаперти" (16+)
Настроение для легкой праздничной комедии? Вот она! Веселый фильм рассказывает об актёре Славе Белкине, который каждый новый год подрабатывает Дедом Морозом. К несчастью, на этот раз его верная партнерша-Снегурочка не смогла приехать, но прислала вместо себя подружку. С этого момента всё идёт наперекосяк. Артисты попадают в плен к мальчику Саше, который запирает их в своей квартире. Удастся ли им выбраться? Ведь Деда Мороза и Снегурочку хотят видеть еще и другие дети в Новогоднюю ночь. "Праздник взаперти" – это классическая комедия положений с новогодним привкусом.
3 января в 16:15 – фантастическая мелодрама "Тариф новогодний" (12+)
Происходит немыслимое! В Новогоднюю ночь молодой человек Андрей по традиции звонит случайному собеседнику, чтобы поздравить с Новым годом. Он попадает на приятную незнакомку Алену, которую только что бросил парень. Этот случайный звонок, сделанный благодаря загадочному "Новогоднему тарифу", меняет их жизни навсегда. Оказывается, герои живут в разное время. Он в 2009 году, а она – в 2008. Смогут ли они быть вместе и изменить то, чему суждено было случиться? Светлая и добрая романтическая комедия "Тариф новогодний" с Валерией Ланской и Максимом Матвеевым в главных ролях заставит вас поверить в чудеса и новогоднюю сказку.
4 января в 16:35 - фантастическая романтическая комедия "Мой парень – Ангел" (16+)
Ни один список рождественских фильмов не будет полным без Артура Смольянинова в роли Ангела. Это праздничная и зимняя сказка от режиссера Веры Сторожевой на основе повести Марка Арена "Рождественский Ангел". Ангелу Серафиму приходится приложить немало усилий, чтобы доказать студентке Саше, что ангелы существуют. Приготовьтесь к красивой любовной истории с неожиданным финалом.
5 января в 16:40 – комедия "Друзья друзей" (16+)
Яркая новогодняя комедия с неподражаемым Юрием Стояновым, Гариком Харламовым и Нюшей в главных ролях. В центре повествования – истории совершенно разных людей. Их судьбы переплетаются в преддверии Нового Года, в результате чего каждый из героев попадает в смешные, нелепые и порой даже опасные ситуации, выпутаться из которых им помогают друзья. Приготовьтесь смеяться!
6 января в 16:45 – фантастическая комедия "Самый Новый год" (16+)
Каждый из нас хотя бы раз в жизни мечтал оказаться в прошлом. Герою этого фильма ветеринарному фельдшеру Саше чудесным образом удается это сделать: переместиться из 2020 года в 1992 год. Теперь ему стоит нешуточно попотеть, чтобы вернуться назад в будущее. "Самый новый год" по своей глубине ничуть не уступает многим культовым картинам о перемещениях во времени, таким как "Гостья из будущего", "Иван Васильевич меняет профессию". Тема эта по-прежнему не дает покоя ни только многим кинематографистам, но и зрителям. В главных ролях - Роман Курцын и Алина Алексеева.
7 января в 16:20 – новогодняя комедия "Вечер шутов или серьезно с приветом" (6+)
Лёгкий и добрый фильм для семейного просмотра. Бизнесмен, домохозяйка, таксист, офис-менеджер, режиссёр и воспитатель – у каждого свой Новый год. Для одних – это возможность загадать сокровенное желание, для других – ежегодная традиция посмеяться над окружающими во время странного праздника "Вечер шутов". Однако в этот раз смеяться будут другие… Вместе с героями Юлии Александровой, Алисы Гребенщиковой, Георгия Витязева зрители будут влюбляться, мечтать и попадут в самые неожиданные ситуации.
8 января в 16:00 – семейная комедия "Новогодний переполох" (12+)
Здесь все звезды первой величины: Владимир Меньшов, Константин Крюков, Ян Цапник, Анастасия Макеева – и это еще не полный список! Если вы думаете, что только ваши родственники на праздниках вытворяют что-то немыслимое, то просто посмотрите этот легкий и веселый фильм. Дети и внуки отставного генерала Георгия Морозова собираются у него дома в канун Нового года. Однако их связывают далеко не семейные ценности, а … борьба за наследство. Сможет ли новогоднее чудо объединить недружную семью?
9 января в 15:15 – фантастическая мелодрама "SOS, Дед Мороз или все сбудется!" (6+)
В канун Нового года девочка Света мечтает только об одном "подарке" – чтобы ее родители помирились. Такое доброе желание выливается в необыкновенные приключения как для малышки, так и для Деда Мороза. Сможет ли всемогущий старик совершить чудо и помочь несчастной девочке? Потрясающий актерский состав, неожиданные повороты сюжета, искрометный юмор делают "SOS, Дед Мороз или все сбудется!" одной из лучших комедий для создания сказочного настроения у всей семьи.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России
02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
Лента новостейМолния
В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу РоссииБайден прокомментировал возможную встречу с ПутинымНа Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане