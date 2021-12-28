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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20211228/tarify-1765853260.html
ЖКХ тарифы в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся
ЖКХ тарифы в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся - РИА Новости, 28.12.2021
ЖКХ тарифы в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся
Тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не превысят уровня декабря текущего года, а компенсации и субсидии на их оплату РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:56
2021-12-28T15:56
ярославская область
общество
ярославская область
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не превысят уровня декабря текущего года, а компенсации и субсидии на их оплату будут сохранены, сообщает правительство региона.В сообщении уточняется, что изменение&nbsp; тарифов происходит один раз в год - с 1 июля."В разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Важно, что предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не должен превысить 6,5%. В среднем по региону он составит 4,5%. В совокупную плату входит плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами", - цитирует пресс-служба правительства региона и. о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марию Сачкову.Правительство области отмечает, что уровень тарифов на электроэнергию в Ярославской области останется самым низким в Центральном федеральном округе. Для большинства горожан он составит 4 рубля 17 копеек за один киловатт-час, но для тех, чьи дома оборудованы электроплитами, так же, как и для жителей сел и членов садоводческих товариществ, будет действовать понижающий коэффициент 0,7.Граждане по-прежнему смогут получать компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, информирует правительство региона. Размер компенсаций индивидуален в каждом конкретном случае, расчет сумм осуществляют организации сферы ЖКХ."Сегодня в Ярославской области компенсации предоставляют 236 тысячам льготников федерального и регионального уровня, а также более чем 17 тысячам пожилых граждан, достигших возраста 70 лет…&nbsp; На предоставление гражданам субсидий в 2022 году областным правительством предусмотрено 502 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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общество, ярославская область, жкх
15:56 28.12.2021
 
ЖКХ тарифы в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся

Тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не превысят уровня декабря текущего года, а компенсации и субсидии на их оплату будут сохранены, сообщает правительство региона.
В сообщении уточняется, что изменение  тарифов происходит один раз в год - с 1 июля.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:06Ярославская область
В Ярославской области утвердили предельные тарифы на пассажирские перевозки
"В разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Важно, что предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не должен превысить 6,5%. В среднем по региону он составит 4,5%. В совокупную плату входит плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами", - цитирует пресс-служба правительства региона и. о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марию Сачкову.
Правительство области отмечает, что уровень тарифов на электроэнергию в Ярославской области останется самым низким в Центральном федеральном округе. Для большинства горожан он составит 4 рубля 17 копеек за один киловатт-час, но для тех, чьи дома оборудованы электроплитами, так же, как и для жителей сел и членов садоводческих товариществ, будет действовать понижающий коэффициент 0,7.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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Граждане по-прежнему смогут получать компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, информирует правительство региона. Размер компенсаций индивидуален в каждом конкретном случае, расчет сумм осуществляют организации сферы ЖКХ.
"Сегодня в Ярославской области компенсации предоставляют 236 тысячам льготников федерального и регионального уровня, а также более чем 17 тысячам пожилых граждан, достигших возраста 70 лет…  На предоставление гражданам субсидий в 2022 году областным правительством предусмотрено 502 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Заместитель министра Минкомсвязи России Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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