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ЖКХ тарифы в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся

ЖКХ тарифы в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся - РИА Новости, 28.12.2021

ЖКХ тарифы в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не изменятся

Тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не превысят уровня декабря текущего года, а компенсации и субсидии на их оплату РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:56

2021-12-28T15:56

2021-12-28T15:56

ярославская область

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ярославская область

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Тарифы на коммунальные услуги в Ярославской области в первом полугодии 2022 года не превысят уровня декабря текущего года, а компенсации и субсидии на их оплату будут сохранены, сообщает правительство региона.В сообщении уточняется, что изменение тарифов происходит один раз в год - с 1 июля."В разных муниципальных образованиях увеличение тарифов по отдельным коммунальным услугам может отличаться. Важно, что предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не должен превысить 6,5%. В среднем по региону он составит 4,5%. В совокупную плату входит плата за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами", - цитирует пресс-служба правительства региона и. о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марию Сачкову.Правительство области отмечает, что уровень тарифов на электроэнергию в Ярославской области останется самым низким в Центральном федеральном округе. Для большинства горожан он составит 4 рубля 17 копеек за один киловатт-час, но для тех, чьи дома оборудованы электроплитами, так же, как и для жителей сел и членов садоводческих товариществ, будет действовать понижающий коэффициент 0,7.Граждане по-прежнему смогут получать компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг, информирует правительство региона. Размер компенсаций индивидуален в каждом конкретном случае, расчет сумм осуществляют организации сферы ЖКХ."Сегодня в Ярославской области компенсации предоставляют 236 тысячам льготников федерального и регионального уровня, а также более чем 17 тысячам пожилых граждан, достигших возраста 70 лет… На предоставление гражданам субсидий в 2022 году областным правительством предусмотрено 502 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

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https://ria.ru/20211215/karta-1763933561.html

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общество, ярославская область, жкх