https://ria.ru/20211228/sud-1765867971.html

В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет

В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет - РИА Новости, 28.12.2021

В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет

Житель Курской области получил 15 лет колонии строго режима за то, что, будучи пьяным, облил бензином и поджег проезжавшего мимо на велосипеде соседа, тот позже РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:47

2021-12-28T16:47

2021-12-28T16:47

происшествия

курская область

октябрьский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Житель Курской области получил 15 лет колонии строго режима за то, что, будучи пьяным, облил бензином и поджег проезжавшего мимо на велосипеде соседа, тот позже скончался в больнице, сообщает пресс-служба Курского областного суда.Подсудимый - 46-летний житель села Черницыно Октябрьского района Курской области.По данным суда, мужчина длительно время конфликтовал с соседом, "демонстрировавшим уничижительное отношение в его адрес".В этот же день с ожогом 85% тела он был доставлен в Курскую областную клиническую больницу, где через несколько дней скончался в возрасте 59 лет, информирует суд.Согласно материалам уголовного дела, подсудимый длительное время дружил с соседом и его семьей, но впоследствии между их женами произошла ссора, которая и привела к разрыву добрососедских отношений."Курский областной суд… назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима… А также взыскал с осужденного в пользу супруги убитого 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и свыше 46 тысяч рублей материального ущерба, связанного с понесенными расходами на погребение мужа", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, информирует суд.

https://ria.ru/20211223/kursk-1765209632.html

https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html

курская область

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происшествия, курская область, октябрьский район