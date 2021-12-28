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В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет
В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет - РИА Новости, 28.12.2021
В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет
Житель Курской области получил 15 лет колонии строго режима за то, что, будучи пьяным, облил бензином и поджег проезжавшего мимо на велосипеде соседа, тот позже РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:47
2021-12-28T16:47
происшествия
курская область
октябрьский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Житель Курской области получил 15 лет колонии строго режима за то, что, будучи пьяным, облил бензином и поджег проезжавшего мимо на велосипеде соседа, тот позже скончался в больнице, сообщает пресс-служба Курского областного суда.Подсудимый - 46-летний житель села Черницыно Октябрьского района Курской области.По данным суда, мужчина длительно время конфликтовал с соседом, "демонстрировавшим уничижительное отношение в его адрес".В этот же день с ожогом 85% тела он был доставлен в Курскую областную клиническую больницу, где через несколько дней скончался в возрасте 59 лет, информирует суд.Согласно материалам уголовного дела, подсудимый длительное время дружил с соседом и его семьей, но впоследствии между их женами произошла ссора, которая и привела к разрыву добрососедских отношений."Курский областной суд… назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима… А также взыскал с осужденного в пользу супруги убитого 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и свыше 46 тысяч рублей материального ущерба, связанного с понесенными расходами на погребение мужа", - говорится в сообщении.Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, информирует суд.
https://ria.ru/20211223/kursk-1765209632.html
https://ria.ru/20211227/sud-1765625411.html
курская область
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происшествия, курская область, октябрьский район
16:47 28.12.2021
 
В Курской области мужчине, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет

Жителю Курской области, поджегшему соседа на велосипеде, дали 15 лет колонии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Житель Курской области получил 15 лет колонии строго режима за то, что, будучи пьяным, облил бензином и поджег проезжавшего мимо на велосипеде соседа, тот позже скончался в больнице, сообщает пресс-служба Курского областного суда.
Подсудимый - 46-летний житель села Черницыно Октябрьского района Курской области.
По данным суда, мужчина длительно время конфликтовал с соседом, "демонстрировавшим уничижительное отношение в его адрес".
"Тринадцатого июня 2021 года, употребив дома спиртное, вышел на улицу, где умышленно облил из ведра ехавшего на велосипеде соседа бензином, после чего поджег. Потерпевший, будучи объятым пламенем, сумел вернуться домой, где, открыв поливочный шланг, облил себя водой, в результате чего потушил огонь", - говорится в сообщении.
В этот же день с ожогом 85% тела он был доставлен в Курскую областную клиническую больницу, где через несколько дней скончался в возрасте 59 лет, информирует суд.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 18:44
Жителю Курска, откусившему ухо коллеге, дали два года колонии
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый длительное время дружил с соседом и его семьей, но впоследствии между их женами произошла ссора, которая и привела к разрыву добрососедских отношений.
"Курский областной суд… назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима… А также взыскал с осужденного в пользу супруги убитого 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и свыше 46 тысяч рублей материального ущерба, связанного с понесенными расходами на погребение мужа", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован, информирует суд.
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