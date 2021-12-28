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Студенты, избившие сироту в Вологодской области, пойдут под суд
Студенты, избившие сироту в Вологодской области, пойдут под суд - РИА Новости, 28.12.2021
Студенты, избившие сироту в Вологодской области, пойдут под суд
Группа молодых людей, избивших сироту в общежитии техникума в Вологодской области, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:42
2021-12-28T16:42
2021-12-28T16:42
происшествия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Группа молодых людей, избивших сироту в общежитии техникума в Вологодской области, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации следствия, 22 сентября девять студентов Сокольского лесопромышленного техникума пришли в комнату 16-летнего юноши-сироты, после чего поочередно нанесли ему удары руками в боксерских перчатках по голове и телу. Избиение они засняли на видео и выложили в интернет. По факту применения насилия было возбуждено дело."Обвиняемые свою вину в инкриминируемом преступлении признали полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как ранее сообщили в СК РФ, дело было возбуждено по статье 116 УК РФ (побои), наказывается обязательными работами на срок до 360 часов либо лишением свободы на срок до двух лет.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что директор техникума был освобожден от должности в связи с инцидентом. Кроме того, пострадавший подросток принял решение продолжить обучение в техникуме после лечения и работы с психологом, а педагогическому коллективу колледжа специалисты Института развития образования разработают программу повышения квалификации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211130/proisshestvie-1761551021.html
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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Студенты, избившие сироту в Вологодской области, пойдут под суд
В Вологодской области будут судить молодых людей, избивших сироту в общежитии техникума